دولي

رفع العلم الفلسطيني وسط تل أبيب... ونتنياهو يرد

رفع العلم الفلسطيني وسط تل أبيب... ونتنياهو يرد
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه "لا يوجد أفضل من هذا الدليل، فرفع علم فلسطين في تل أبيب يؤكد ضرورة قانون القومية".

وأضاف نتنياهو في تغريدة له على موقع "تويتر": "نحن سنواصل رفع علم إسرائيل ونغني السلام الوطني الإسرائيلي".

وانطلقت مساء اليوم السبت، في "تل أبيب" المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالبلاد، والمطالبة بإلغاء "قانون القوميّة"، وأتت المظاهرة التي شارك بها عشرات الآلاف تحت شعار "فليسقط قانون القومية".

وتوافدت جماهير غفيرة من مختلف البلدات العربية للمشاركة في المظاهرة التي تقدّمها النواب العرب من القائمة المشتركة وقيادات حزبية وناشطون من الحركات والفعاليات السياسية والحزبية والشعبية.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: الصين تحتجز مليون مسلم بمعسكرات &#34;سياسية&#34;

الأمم المتحدة: الصين تحتجز مليون مسلم بمعسكرات "سياسية"

آخر ما قاله خاطف الطائرة الأمريكية... &#34;أنا رجل محطم نفسياً&#34;

آخر ما قاله خاطف الطائرة الأمريكية... "أنا رجل محطم نفسياً"

أردوغان لواشنطن: من الخطأ محاولة تأديب تركيا

أردوغان لواشنطن: من الخطأ محاولة تأديب تركيا

الاستخبارات الأمريكية تنشر صوراً غريبة لزعيم كوريا الشمالية

الاستخبارات الأمريكية تنشر صوراً غريبة لزعيم كوريا الشمالية

الناشطة السويدية التي أوقفت ترحيل أفغاني ستندم بعد كشف الحقيقة المروعة

الناشطة السويدية التي أوقفت ترحيل أفغاني ستندم بعد كشف الحقيقة المروعة

أردوغان: الإجراءات الأمريكية ستدفعنا للبحث عن أصدقاء جُدد

أردوغان: الإجراءات الأمريكية ستدفعنا للبحث عن أصدقاء جُدد

أستراليا تُسقط الجنسية عن خمسة من مواطنيها لانتمائهم لتنظيم الدولة

أستراليا تُسقط الجنسية عن خمسة من مواطنيها لانتمائهم لتنظيم الدولة

الصين: علاقاتنا التجارية مع إيران لا تضُر أي دولة أخرى

الصين: علاقاتنا التجارية مع إيران لا تضُر أي دولة أخرى

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية الولجة

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية الولجة

منظمة التحرير الفلسطينية تُدين تفجير الفحيص الإرهابي وتؤكد وقوفها مع الأردن

منظمة التحرير الفلسطينية تُدين تفجير الفحيص الإرهابي وتؤكد وقوفها مع الأردن

وفاة طفل (3 أعوام) بحادث مروري شمال قطاع غزة

وفاة طفل (3 أعوام) بحادث مروري شمال قطاع غزة

بركة: قانون القومية الإسرائيلي يشكل خطراً على حق تقرير المصير الفلسطيني

بركة: قانون القومية الإسرائيلي يشكل خطراً على حق تقرير المصير الفلسطيني

إصابة أحد المشاركين بسفن كسر الحصار شمال قطاع غزة

إصابة أحد المشاركين بسفن كسر الحصار شمال قطاع غزة

وزيرة الاقتصاد الوطني تفتتح أرض المعارض (هيبرون اكسبو)

وزيرة الاقتصاد الوطني تفتتح أرض المعارض (هيبرون اكسبو)

قرار خطير للاحتلال بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي سلوان

قرار خطير للاحتلال بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي سلوان

فتح تدعو لمقاطعة إنتخابات نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة

فتح تدعو لمقاطعة إنتخابات نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة

منوعات

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ &#34;انفجار الفحيص&#34; على خشبة المسرح

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ "انفجار الفحيص" على خشبة المسرح

الموجي الصغير: الرئيس &#34;عرفات&#34; اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

الموجي الصغير: الرئيس "عرفات" اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال &#34;باب الحارة&#34;؟ شاهد بديلة &#34;أم زكي&#34;

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال "باب الحارة"؟ شاهد بديلة "أم زكي"

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف &#34;غير لائق&#34; لفتاة مع زوجها في الطائرة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف "غير لائق" لفتاة مع زوجها في الطائرة

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة &#34;الإخوان&#34;.. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة "الإخوان".. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

عربي

السعودية تعترض صاروخين باليستيين وتحقق بغارات صعدة

السعودية تعترض صاروخين باليستيين وتحقق بغارات صعدة

هل سيزور العبادي طهران وأنقرة الأسبوع المقبل ؟

هل سيزور العبادي طهران وأنقرة الأسبوع المقبل ؟

سفينة &#34;اكواريوس&#34; الليبية لا تزال في عرض البحر وعلى متنها 141 شخصاً

سفينة "اكواريوس" الليبية لا تزال في عرض البحر وعلى متنها 141 شخصاً

الداخلية الأردنية: &#34;زُمرة جبانة&#34; تقف خلف تفجير عبوة ناسفة في الفحيص

الداخلية الأردنية: "زُمرة جبانة" تقف خلف تفجير عبوة ناسفة في الفحيص