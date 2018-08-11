السعودية تعترض صاروخين باليستيين وتحقق بغارات صعدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية مساء اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخين باليستيين فوق جازان أطلقته مجموعات الحوثي من اليمن تجاه جازان، فيما قال تحالف السعودية باليمن، إنه سيجري تحقيقا في ضربة جوية قتلت عشرات الأطفال في صعدة.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت بساعات المساء، إطلاق صاروخين باليستيين من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).وأوضح أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة جازان، وأطلقا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية من اعتراض وتدمير الصاروخين، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخين أية إصابات.وقال المتحدث السعودي إن هذ "العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".