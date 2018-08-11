دولي

الأمم المتحدة: الصين تحتجز مليون مسلم بمعسكرات "سياسية"

الأمم المتحدة: الصين تحتجز مليون مسلم بمعسكرات "سياسية"
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن السلطات الصينية تحتجز نحو مليون مسلم من أقلية الأويغور في معسكرات سرية بمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، شمال غربي البلاد، بذريعة "التطرف الديني".

وصرحت عضو الهيئة التي تُسمى بلجنة " القضاء على التمييز العنصري"، جاي مكدوجل، في جلسات بمقر الأمم المتحدة بجنيف لمراجعة سياسة بكين: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير الكثيرة الموثوق بها، التي تفيد بتحويل الصين منطقة الأويغور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخم، محاط بالسرية".

وانتقدت المسؤولة اعتبار بكين المعسكر "منطقة بلا حقوق باسم مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع".

وأشارت إلى وجود تقديرات بتعرض نحو مليونين من الأويغور والأقليات المسلمة للإجبار على المشاركة في معسكرات تلقين سياسي في المنطقة.

وحسب "أسوشييتد برس"، لم يدل وفد الصين، المكون من نحو 50 مسؤولًا، بأي تعليق على تصريحات مكدوجل.

بدورها، دعت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، عبر "تويتر"، الصين إلى "إنهاء سياستها التي تؤدي إلى نتائج عكسية، والإفراج عن كل المعتقلين بشكل تعسفي".

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم شينغيانغ، أي "الحدود الجديدة".

وأكدت منظمات حقوقية عالمية منها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولي أمنستي"، أن ما تقوم به السلطات الصينية هو عبارة عن تأسيس سجون ضخمة جدًا لاحتواء المسلمين الصينيين من أجل إجبارهم على إدلاء الولاء للرئيس الصيني، شي جينغ بينغ.

وقال مؤتمر الأويغور العالمي، في تقرير أعده، أن السلطات تعتقل هؤلاء دون توجيه اتهامات لهم ودون تمثيل قانوني، وتُجبرهم على ترديد شعارات الحزب الشيوعي الصيني.

أخبار ذات صلة

رفع العلم الفلسطيني وسط تل أبيب... ونتنياهو يرد

رفع العلم الفلسطيني وسط تل أبيب... ونتنياهو يرد

آخر ما قاله خاطف الطائرة الأمريكية... &#34;أنا رجل محطم نفسياً&#34;

آخر ما قاله خاطف الطائرة الأمريكية... "أنا رجل محطم نفسياً"

أردوغان لواشنطن: من الخطأ محاولة تأديب تركيا

أردوغان لواشنطن: من الخطأ محاولة تأديب تركيا

الاستخبارات الأمريكية تنشر صوراً غريبة لزعيم كوريا الشمالية

الاستخبارات الأمريكية تنشر صوراً غريبة لزعيم كوريا الشمالية

الناشطة السويدية التي أوقفت ترحيل أفغاني ستندم بعد كشف الحقيقة المروعة

الناشطة السويدية التي أوقفت ترحيل أفغاني ستندم بعد كشف الحقيقة المروعة

أردوغان: الإجراءات الأمريكية ستدفعنا للبحث عن أصدقاء جُدد

أردوغان: الإجراءات الأمريكية ستدفعنا للبحث عن أصدقاء جُدد

أستراليا تُسقط الجنسية عن خمسة من مواطنيها لانتمائهم لتنظيم الدولة

أستراليا تُسقط الجنسية عن خمسة من مواطنيها لانتمائهم لتنظيم الدولة

الصين: علاقاتنا التجارية مع إيران لا تضُر أي دولة أخرى

الصين: علاقاتنا التجارية مع إيران لا تضُر أي دولة أخرى

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية الولجة

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية الولجة

منظمة التحرير الفلسطينية تُدين تفجير الفحيص الإرهابي وتؤكد وقوفها مع الأردن

منظمة التحرير الفلسطينية تُدين تفجير الفحيص الإرهابي وتؤكد وقوفها مع الأردن

وفاة طفل (3 أعوام) بحادث مروري شمال قطاع غزة

وفاة طفل (3 أعوام) بحادث مروري شمال قطاع غزة

بركة: قانون القومية الإسرائيلي يشكل خطراً على حق تقرير المصير الفلسطيني

بركة: قانون القومية الإسرائيلي يشكل خطراً على حق تقرير المصير الفلسطيني

إصابة أحد المشاركين بسفن كسر الحصار شمال قطاع غزة

إصابة أحد المشاركين بسفن كسر الحصار شمال قطاع غزة

وزيرة الاقتصاد الوطني تفتتح أرض المعارض (هيبرون اكسبو)

وزيرة الاقتصاد الوطني تفتتح أرض المعارض (هيبرون اكسبو)

قرار خطير للاحتلال بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي سلوان

قرار خطير للاحتلال بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي سلوان

فتح تدعو لمقاطعة إنتخابات نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة

فتح تدعو لمقاطعة إنتخابات نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة

منوعات

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ &#34;انفجار الفحيص&#34; على خشبة المسرح

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ "انفجار الفحيص" على خشبة المسرح

الموجي الصغير: الرئيس &#34;عرفات&#34; اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

الموجي الصغير: الرئيس "عرفات" اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال &#34;باب الحارة&#34;؟ شاهد بديلة &#34;أم زكي&#34;

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال "باب الحارة"؟ شاهد بديلة "أم زكي"

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف &#34;غير لائق&#34; لفتاة مع زوجها في الطائرة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف "غير لائق" لفتاة مع زوجها في الطائرة

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة &#34;الإخوان&#34;.. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة "الإخوان".. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

عربي

السعودية تعترض صاروخين باليستيين وتحقق بغارات صعدة

السعودية تعترض صاروخين باليستيين وتحقق بغارات صعدة

هل سيزور العبادي طهران وأنقرة الأسبوع المقبل ؟

هل سيزور العبادي طهران وأنقرة الأسبوع المقبل ؟

سفينة &#34;اكواريوس&#34; الليبية لا تزال في عرض البحر وعلى متنها 141 شخصاً

سفينة "اكواريوس" الليبية لا تزال في عرض البحر وعلى متنها 141 شخصاً

الداخلية الأردنية: &#34;زُمرة جبانة&#34; تقف خلف تفجير عبوة ناسفة في الفحيص

الداخلية الأردنية: "زُمرة جبانة" تقف خلف تفجير عبوة ناسفة في الفحيص