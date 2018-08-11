منظمة التحرير الفلسطينية تُدين تفجير الفحيص الإرهابي وتؤكد وقوفها مع الأردن

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، بشدة، التفجير الإرهابي، الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص الأردنية، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين.





وأكد التميمي، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، وقوف الشعب الفلسطيني، قيادة وشعباً مع الأردن الشقيق في جهوده الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب، وتأييد المنظمة لكل ما يتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن والاستقرار.





وعبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأهل الشهيد، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.





وجدد التميمي موقف منظمة التحرير الثابت، الذي ينبذ بشدة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مهما كانت دوافعه ومسبباته، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

رام الله - دنيا الوطن