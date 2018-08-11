الكابينت يجتمع غدًا الأحد لبحث التصعيد في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية مساء السبت: إن الكابينت الإسرائيلي، سيجتمع مجدداً يوم غد الأحد، لبحث التصعيد الأمني في الجنوب في غلاف غزة.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدة يومين، عشرات الأهداف في غزة، فيما ردت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق مئات القذائف والصواريخ على مستوطنان غلاف غزة.
قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية مساء السبت: إن الكابينت الإسرائيلي، سيجتمع مجدداً يوم غد الأحد، لبحث التصعيد الأمني في الجنوب في غلاف غزة.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدة يومين، عشرات الأهداف في غزة، فيما ردت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق مئات القذائف والصواريخ على مستوطنان غلاف غزة.
فيما شهد قطاع غزة منذ شهرين، تصعيداً كبيراً عند الحدود، مع استمرار مسيرات العودة في أسبوعها الـ 20.
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