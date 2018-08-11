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هل سيزور العبادي طهران وأنقرة الأسبوع المقبل ؟

هل سيزور العبادي طهران وأنقرة الأسبوع المقبل ؟
رام الله - دنيا الوطن
 نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن مصدر مطلع  قوله إن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى طهران "ليست على جدول الأعمال"، وذلك بعد أن نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول سياسي عراقي قوله إن العبادي سيزور طهران وأنقرة الأسبوع المقبل.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكد أيضاً لوكالة "ايسنا" الإيرانية أن لا علم له بزيارة العبادي خلال الأيام المقبلة.

وكانت مواقع الكترونية عراقية نقلت عن مصادر أن العبادي سيبحث خلال زيارته مع المسؤولين الإيرانيين والأتراك العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران وتركيا، إضافةً إلى التطورات في علاقة الدولتين مع الولايات المتحدة.

وكان العبادي أعلن الثلاثاء أن العراق مضطر للالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران رغم عدم "تعاطفه" معها، وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لأنها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها".

يذكر أن بغداد تربطها علاقة جيدة وتحالف مع كل من الولايات المتحدة وإيران، برغم الأجواء المتوترة التي تشهدها العلاقة بين طهران وواشنطن.

يشار أيضاً إلى أن العراق ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية بمعزل عن المحروقات وبلغ مجموع ما استورده العام الماضي نحو 6 مليارات دولار.

وأوقف العراق أمس الجمعة استيراد السيارات الإيرانية التزاماً بالعقوبات الأميركية المفروضة على طهران منذ خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.

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