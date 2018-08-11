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  • نتنياهو حول رفع الأعلام الفلسطينية بتل أبيب: "هذا دليل على ضرورة قانون القومية"

شؤون فلسطينية

شاهد: مسيرة حاشدة في تل أبيب رفضاً لـ (قانون القومية)

شاهد: مسيرة حاشدة في تل أبيب رفضاً لـ (قانون القومية)
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت مساء اليوم السبت، في "تل أبيب" المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالبلاد، والمطالبة بإلغاء (قانون القوميّة)، وأتت المظاهرة التي شارك بها الآلاف، تحت شعاري "فليسقط قانون القومية" و"نعم للمساواة".

وتوافدت جماهير غفيرة من مختلف البلدات العربية للمشاركة في المظاهرة التي تقدّمها النواب العرب من القائمة المشتركة، وقيادات حزبية وناشطون من الحركات والفعاليات السياسية والحزبية والشعبية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينيّة، رغم دعوات المتابعة لعدم رفع أي علم، كما رفعت شعارات تدعو وتطالب بإلغاء (قانون القومية)، وتندد بممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية بالبلاد، والممثلة بالتشريعات العنصرية.

وهتف المتظاهرون بشعارات ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالاستقالة، علماً أن هذه المطالبة لم تكن بمظاهرة الأسبوع الماضي، التي نظمت من قبل العرب الدروز.

ومع انطلاق المظاهرة  تجمع فقط الآلاف في "ميدان رابين"، علماً بأن تقديرات وتوقعات لجنة المتابعة، أن تكون هناك مشاركة جماهيرية أوسع تتخطّى عشرات آلاف المتظاهرين، حتى إنها أطلقت عليها لقب "أم المظاهرات".

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