بركة: قانون القومية الإسرائيلي يشكل خطراً على حق تقرير المصير الفلسطيني

قال رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية داخل إسرائيل، محمد بركة: إن رسالة الجماهير في مظاهرة تل أبيب واضحة، وهي إلغاء قانون القومية العنصري، الذي سنّه "الكينست" الإسرائيلي، مشدداً على أنه قانون يشكل خطراً على الشعب الفلسطيني، وعلى حقه في تقرير المصير.





وأضاف بركة في تصريحات خاصة، أن هذا القانون يشكل خطراً أيضاً على حياة 1.5 مليون فلسطيني في الداخل، ويشكل تحدياً كبيراً لهم ولحياتهم، مشيراً إلى أن تلك المظاهرات ليست لتقديم احتجاج على هذا القانون، إنما بداية لمعركة طويلة لإلغائه، مؤكداً أنه لن يهدأ للفلسطينيين بال، حتى يتم شطب هذا القانون من سجل القوانين.





واحتشد الآلاف في مدينة تل أبيب، مساء اليوم، للمشاركة في المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخطّ الأخضر، لإلغاء (قانون القوميّة) تحت شعاري "فليسقط قانون القومية" و"نعم للمساواة"، وتوافدت الجماهير الغفيرة من مختلف البلدات العربية للمشاركة في المظاهرة التي دعت إليها المتابعة، وتقدمها نواب عرب من القائمة المشتركة وقيادات حزبية ونشطاء من الحركات والفعاليات السياسية والحزبية والشعبية.

رام الله - دنيا الوطن