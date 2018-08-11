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شؤون فلسطينية

القوى الوطنية تُعلن النفير واعتبار الأسبوع الحالي "أسبوع الخان الأحمر"

القوى الوطنية تُعلن النفير واعتبار الأسبوع الحالي "أسبوع الخان الأحمر"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، النفير، واعتبار الأسبوع الحالي (أسبوع الخان الأحمر).

ودعت القوى في بيان لها السبت، "أبناء شعبنا للتواجد الدائم في الخان الأحمر، وتكثيف التواجد اليومي فيه، وبشكل خاص أيام الاثنين والثلاثاء كأيام للرباط، رفضاً لأي محاولات لإخلاء أهلنا".

وطالبت المجلس المركزي لمنظمة التحرير بتطبيق قرارت المجالس الأخيرة، بما فيها دورة المجلس الوطني الأخيرة نيسان/ أبريل- أيار/ مايو الماضي، بإنهاء العلاقة مع الاحتلال، والتحلل من الاتفاقات مع دولة الاحتلال، وسحب الاعتراف بها.

وقالت في بيانها "يا جماهير شعبنا البطل يا أبناء محافظة رام الله والبيرة، الإصرار والإباء يا جموع الثائرين المرابطين على ثرى القدس، يا من تواجهون دولة الاحتلال وقوانينها العنصرية، وتؤكدون عبر شلال الدم المتواصل وحدة الدم والمصير رفضاً لمشاريع التصفية وصفقة القرن المشبوهة، ومحاولات سلخ قطاع غزة، ويا من تدافعون عن حقوق شعبنا وثوابتنا الوطنية غير القابلة للتصرف في العودة وفق القرار 194 وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، إن شعبنا وهو يواصل معركة كفاحه الوطني يوجه نداء للعالم أجمع للتدخل لوقف مشاريع الاحتلال، وانفلات مستوطنيه الجبناء، مؤكداً أن قرار الاحتلال إخلاء (الخان الأحمر) سيفشل على صخرة صمود شعبنا، وثباته فوق أرضه وهو قادر على التصدي لمحاولات الترحيل، والتطهير العرقي، وعنجهية الاحتلال لفرض حل الأمر الواقع".

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