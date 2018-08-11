إصابة أحد المشاركين بسفن كسر الحصار شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم السبت، أحد المشاركين في سفن كسر الحصار، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في عرض بحر شمال قطاع غزة.وانطلقت سفن كسر الحصار من ميناء غزة تجاه أقرب منطقة من الحدود البحرية شمال قطاع غزة لايصال رسالة للاحتلال، أن الفلسطينيين سيواصلون مسيراتهم السلمية حتى كسر الحصار عن قطاع غزة، وفق ما أعلنت هيئة الحراك الوطني.يذكر، أن البحرية الإسرائيلية، كانت قد استولت في الشهر الماضي، على سفينة العودة التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، حيث تم الاستيلاء عليها، وسحبها إلى ميناء أسدود، بدعوى أنها دخلت دون تصاريح إسرائيلية.