يوم 21 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أنه ثبت بالوجه الشرعي، أن يوم الأحد الموافق 12/8/2018م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1439هـ.وعلى إثر ذلك، يكون يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة 1439 هـ الموافق 20/8/2018م هو يوم وقفة عرفة، ويوم الثلاثاء العاشر منه وفق 21 آب/ أغسطس 2018م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت مساء اليوم السبت، بعد تحري الهلال، أن غداً الأحد هو الأول من ذي الحجة، وأن عيد الأضحى يصادف الـ 21 من آب/ أغسطس الجاري.