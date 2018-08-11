فتح تدعو لمقاطعة إنتخابات نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، جمال عبيد: إن حركته وضمن استراتيجيتها المعروفة تعمل دائما على تكريس النهج الديمقراطي في المؤسسات الوطنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة ، يتفق عليها الجميع وفق رؤيا وطنية تحقق الشراكة والمصلحة الوطنية العليا.واستهجن عبيد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما أسماه "دعوة كتلة حماس لاجراء انتخابات للعاملين في البلديات ، كونها ليست جهة اختصاص لمثل هذه الدعوة، وتتم بعيدا عن وزارتي العمل والحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يمثل الاطار الشرعي والرسمي لمختلف الاطر النقابية".وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر خروجا عن القانون والنظام المقر من المؤسسات الشرعية ومخالفتها الإتفاقيات الوطنية بشأن تفعيل العمل النقابي على أسس ديمقراطية سليمة ومستندة على قاعدة التوافق و أسس الشراكة الوطنية.ودعا مفوض الاتحادات والنقابات العمالية في حركة فتح جمال عبيد جميع أطر و فعاليات و أبناء و كوادر الحركة العمالية لحركة فتح في كل بلديات المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، لمقاطعة وعدم المشاركة في ما أطلقت علية كتلة حماس إنتخابات نقابة العاملين في البلديات.وأكد عبيد أن الحركة لها اطر شرعية ورسمية وعناوين واضحة ومعروفة لدى الجميع ،وتمثلها في كل المحافل ، وان التجارب السابقة أثبتت فشل محاولات الالتفاف على شرعية الحركة .واعتبر عبيد أن هذه الخطوة تضر بمساعي المصالحة الوطنية التي تجلت ميدانيا في مسيرات العودة ، وتطلع ابناء شعبنا لطي صفحة الانقسام مرة وإلى الابد ، والشروع في وضع آليات تعيد للممارسة الديمقراطية اعتبارها ، بما يحقق مصالح ابناء شعبنا العليا.