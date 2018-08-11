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شؤون فلسطينية

حكومة الوفاق الوطني تُدين الانفجار الذي حدث بمدينة الفحيص الأردنية

حكومة الوفاق الوطني تُدين الانفجار الذي حدث بمدينة الفحيص الأردنية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دان المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود بأشد العبارات حادث الانفجار الذي  دبرته بعض "الايادي الاٍرهابية"، في مدينة الفحيص الاردنية وأسفر عن استشهاد احد عناصر الأمن وإصابة ستة آخرين. 

وتقدم المتحدث الرسمي بأحر التعازي الى ذوي الشهيد والى المملكة الاردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً، داعياً  المولى عز وجل ان يحفظ الاْردن وأهله، ويمنَّ عليهم بالأمن والخير والأمان . 

وشدد المتحدث الرسمي على وقوف فلسطين الدائم الى جانب الاشقاء في الاْردن في كافة الظروف.

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