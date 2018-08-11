طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، غدًا الأحد.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت: إن السفر غدًا سيكون للحافلتين الثانية والثالثة من كشف الثاني من تموز/ يوليو الجاري.ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 7:00 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة لإحضار وكالة رسمية للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتمّ السماح لهم بالسفر.