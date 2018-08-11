مساعدو ملادينوف يصلون إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصل اليوم السبت، أربعة من المسؤولين الأمميين، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.وأكدت وكالة (الرأي) المحلية، أن المسؤولين المساعدين للمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وصلوا لغزة، ولا يعرف إن كان المسؤولون الأمميون سيلتقون بأي من قيادات حركة حماس، في إطار الجهود والاتصالات التي تجري بين عدة أطراف لتثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة التوصل لتهدئة طويلة.يذكر، انه من غير المعلوم، أسباب عدم وصول ملادينوف لغزة، رغم أنه من يتحمل بعض الملفات المتعلقة بالمشاريع الأمممية، وكذلك ملف التهدئة ما بين المقاومة وإسرائيل.