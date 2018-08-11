شؤون فلسطينية

مساعدو ملادينوف يصلون إلى قطاع غزة

مساعدو ملادينوف يصلون إلى قطاع غزة
نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
وصل اليوم السبت، أربعة من المسؤولين الأمميين، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأكدت وكالة (الرأي) المحلية، أن المسؤولين المساعدين للمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وصلوا لغزة، ولا يعرف إن كان المسؤولون الأمميون سيلتقون بأي من قيادات حركة حماس، في إطار الجهود والاتصالات التي تجري بين عدة أطراف لتثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة التوصل لتهدئة طويلة.

يذكر، انه من غير المعلوم، أسباب عدم وصول ملادينوف لغزة، رغم أنه من يتحمل بعض الملفات المتعلقة بالمشاريع الأمممية، وكذلك ملف التهدئة ما بين المقاومة وإسرائيل.

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