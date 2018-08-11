عربي

الداخلية الأردنية: "زمرة جبانة" تقف خلف تفجير عبوة ناسفة في الفحيص

الداخلية الأردنية: "زمرة جبانة" تقف خلف تفجير عبوة ناسفة في الفحيص
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم السبت، أن الانفجار الذي حدث أمس الجمعة، بمدينة الفحيص الواقعة شمال غربي عمان، وأدى لمقتل شرطي، وإصابة ستة أخرون، جاء بعد تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وتوعدت الداخلية الأردنية بملاحقة من أسمتهم "الزمرة الجبانة" الفاعلة والاقتصاص منها بشدة، شأنها شأن كل من حاول أو يحاول العبث بأمن الأردن.

وقال بيان الداخلية الأردنية، والذي نشره موقع (الجزيرة نت): إن الفرق الأمنية المختصة توصلت إلى أن الانفجار الذي استهدف أمس دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأضاف البيان، أن التحقيقات أفادت بأن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها لتأمين أحد المواقع في محيط مهرجان الفحيص، وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل رقيب وإصابة ستة من أفراد الدورية؛ هم أربعة من قوات الدرك واثنان من قوة الأمن العام.

وكان انفجارًا، وقع مساء أمس الجمعة في محيط مهرجان مدينة الفحيص الفني السنوي، في الأردن، سببه عبوة ناسفة مزروعة، وضعها مجهولون، قد أدى لمقتل شرطي أردني، وإصابة ستة أخرون.

أخبار ذات صلة

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

كاتب إسرائيلي يتهم أبرز إعلاميي مصر بتلقيهم هدايا ثمينة من إسرائيل

كاتب إسرائيلي يتهم أبرز إعلاميي مصر بتلقيهم هدايا ثمينة من إسرائيل

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

من الفضاء.. إسرائيل تجسست على مصر وكشفت أسلحة سرية

من الفضاء.. إسرائيل تجسست على مصر وكشفت أسلحة سرية

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

3 إصابات بحادث سير في جنين

3 إصابات بحادث سير في جنين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

الفتياني: لقاءات مصرية فلسطينية لبحث المصالحة ولا نبحث عن شركة تقاسم وظيفي

الفتياني: لقاءات مصرية فلسطينية لبحث المصالحة ولا نبحث عن شركة تقاسم وظيفي

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

منوعات

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ &#34;انفجار الفحيص&#34; على خشبة المسرح

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ "انفجار الفحيص" على خشبة المسرح

الموجي الصغير: الرئيس &#34;عرفات&#34; اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

الموجي الصغير: الرئيس "عرفات" اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال &#34;باب الحارة&#34;؟ شاهد بديلة &#34;أم زكي&#34;

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال "باب الحارة"؟ شاهد بديلة "أم زكي"

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف &#34;غير لائق&#34; لفتاة مع زوجها في الطائرة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف "غير لائق" لفتاة مع زوجها في الطائرة

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة &#34;الإخوان&#34;.. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة "الإخوان".. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

عربي

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق