شؤون فلسطينية

توضيح من سفارة فلسطين بالقاهرة حول جرحى مسيرات العودة

توضيح من سفارة فلسطين بالقاهرة حول جرحى مسيرات العودة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم السبت، أن جهود الجانبين المصري والفلسطيني مازالت مستمرة من أجل التنسيق بين مستشفيات جمهورية مصر العربية، والجرحى الفلسطينيين الذين يصلون من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وقالت السفارة: إنه لا صحة للشائعات التي تدعي نية تقليص أعداد الجرحى الوافدين إلى مصر، مؤكدة على القرار القيادي المصري الذي يقضي بفتح أبواب المستشفيات المصرية للجرحى الفلسطينيين لتلقي علاجهم منذ بداية العداون الاسرائيلي على قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية، وكذلك حرص القيادة الفلسطينية على معالجة جرحانا ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى شفاءهم التام والعودة الى الوطن سالمين معافين.

وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح  بجزيل الشكر ، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية نظير جهودهم في دعم أهالي قطاع غزة.

  وعبرت السفارة عن جزيل شكرها وتقديرها لوزارة الصحة المصرية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إسعاف جرحى قطاع غزة، وفتح ابواب المستشفيات المصرية لاستقبالهم، وتذليل كافة العقبات للتيسير على الفلسطينين حتى يتعافون ويعودون للوطن بسلام، مؤكدة أن المستشار الطبي والسفير شخصيا يتابعان أحوال الجرحى منذ وصولهم مستشفى العريش وحتى إدخالهم للمستشفيات المقصودة في القاهرة والعمل على زيارتهم واستقبالهم وتقديم الخدمات المتاحة لهم.

 واعتبرت السفارة في بيانها، أن ما تقدمه للجرحى واجب عليها وحق لهم وأقل القليل الذي يمكن أن يقدم مقابل ما قدموه من تضحيات جسام ودماء طاهرة.

أخبار ذات صلة

الجبهة الديمقراطية تطرح شروطها قبل المشاركة في المجلس المركزي

الجبهة الديمقراطية تطرح شروطها قبل المشاركة في المجلس المركزي

طائرات استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرقي قطاع غزة

طائرات استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من المواطنين شرقي قطاع غزة

ادعيس لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: لا وفيات بين الحجاج الفلسطينيين حتى اللحظة

ادعيس لـ "دنيا الوطن": لا وفيات بين الحجاج الفلسطينيين حتى اللحظة

3 إصابات بحادث سير في جنين

3 إصابات بحادث سير في جنين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

الفتياني: لقاءات مصرية فلسطينية لبحث المصالحة ولا نبحث عن شركة تقاسم وظيفي

الفتياني: لقاءات مصرية فلسطينية لبحث المصالحة ولا نبحث عن شركة تقاسم وظيفي

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

3 إصابات بحادث سير في جنين

3 إصابات بحادث سير في جنين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

منوعات

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ &#34;انفجار الفحيص&#34; على خشبة المسرح

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ "انفجار الفحيص" على خشبة المسرح

الموجي الصغير: الرئيس &#34;عرفات&#34; اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

الموجي الصغير: الرئيس "عرفات" اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال &#34;باب الحارة&#34;؟ شاهد بديلة &#34;أم زكي&#34;

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال "باب الحارة"؟ شاهد بديلة "أم زكي"

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف &#34;غير لائق&#34; لفتاة مع زوجها في الطائرة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف "غير لائق" لفتاة مع زوجها في الطائرة

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة &#34;الإخوان&#34;.. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة "الإخوان".. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

عربي

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق