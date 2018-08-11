دولي

الاستخبارات الأمريكية تنشر صوراً غريبة لزعيم كوريا الشمالية

الاستخبارات الأمريكية تنشر صوراً غريبة لزعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، مجموعة من الصور الغريبة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يرتدي فيها فانلة داخلية وقبعة، والذي اعتاد الظهور بالبدل الرسمية.

وأوردت عدة محطات إخبارية منها "CNN" و"فوكس نيوز" الصور ضمن تقريرها.

والتقطت الصور للزعيم الكوري الذي كان برفقة زوجته، خلال تفقدهما مصنعاً لحفظ الأسماك في كومسونبو بمقاطعة هوانغهاي.

وطالب كيم عمال المصنع بالقيام بالكثير من العمل، عندما علم أن المصنع ينتج 30 نوعاً من الأسماك المحفوظة بما في ذلك الروبيان والثعبان والأنشوجة والمحار.






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