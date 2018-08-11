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إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت قوة أمنية مصرية اليوم السبت، هجوما بعبوة ناسفة، حاول مسلح تنفيذه على كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد شمالي القاهرة.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن منفذ الهجوم لقي مصرعه أثناء المحاولة، فيما لم يتعرض أحد لإصابات جراء الحادث.

وبحسب (سكاي نيوز)، فإن مسلحاً حاول تنفيذ الهجوم، إلا أن قوات الأمن المحيطة بالكنيسة منعته من الوصول وأردته قتيلا.

ونفذ الهجوم بعد انتهاء إحدى الصلوات في الكنيسة، فيما كثفت قوات الشرطة تواجدها في المنطقة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة هجمات استهدفت كنائس مصرية قتل خلالها العشرات، نفذ معظمها مسلحون تابعون لتنظيم الدولة أو متأثرون به.

وكانت أسوأ الهجمات في نيسان/أبريل 2017 على كنيستين إحداهما في طنطا والأخرى في الإسكندرية بالتزامن، أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وفي كانون الاول/ديسمبر من العام ذاته، قتل 11 شخصا في هجوم مشابه على كنيسة بمنطقة حلوان في القاهرة، وقبلها بعام لقي 28 شخصا مصرعهم في هجوم على كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

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