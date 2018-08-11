تضارب الأنباء حول استهداف طائرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة

تضاربت الانباء حول شن طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي، هجوما على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين، بحجة اطلاقهم بالونات حارقة من شمال قطاع غزة.





وأعلن موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، شنت هجوماً تجاه مجموعة من المواطنين، بزعم إطلاقهم بالونات حارقة من شمال قطاع غزة.









وتواصل القيادة الساسية الإٍسرائيلية هجومها على الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، والتي شكلت لها هاجساً يؤرقها، والتي هددت عدة مرات بسببها، بشن حرب واسعة على قطاع غزة. في المقابل نفى الاعلام الفلسطيني، وجود اي قصف من طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي، شمال قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن