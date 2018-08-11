شؤون فلسطينية

ادعيس لـ "دنيا الوطن": لا وفيات بين الحجاج الفلسطينيين حتى اللحظة

ادعيس لـ "دنيا الوطن": لا وفيات بين الحجاج الفلسطينيين حتى اللحظة
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أنه لا يوجد أي وفيات حتى اللحظة بين الحجاج الفلسطينيين.

وقال ادعيس في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا يوجد بحمد الله حتى اللحظة أي وفيات بين الحجاج الفلسطينيين، ونتمنى لهم السلامة".

يشار إلى أن ادعيس قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، أن جميع الحجاج الفلسطينيين قد وصولوا إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحج.




أخبار ذات صلة

الجبهة الديمقراطية تطرح شروطها قبل المشاركة في المجلس المركزي

الجبهة الديمقراطية تطرح شروطها قبل المشاركة في المجلس المركزي

تضارب الأنباء حول استهداف طائرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة

تضارب الأنباء حول استهداف طائرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة

3 إصابات بحادث سير في جنين

3 إصابات بحادث سير في جنين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

الفتياني: لقاءات مصرية فلسطينية لبحث المصالحة ولا نبحث عن شركة تقاسم وظيفي

الفتياني: لقاءات مصرية فلسطينية لبحث المصالحة ولا نبحث عن شركة تقاسم وظيفي

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

جماهير مدينة رفح تُشيع جثامين ثلاثة شهداء بجمعة (الحرية والحياة لغزة)

جماهير مدينة رفح تُشيع جثامين ثلاثة شهداء بجمعة (الحرية والحياة لغزة)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

3 إصابات بحادث سير في جنين

3 إصابات بحادث سير في جنين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

منوعات

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال &#34;باب الحارة&#34;؟ شاهد بديلة &#34;أم زكي&#34;

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال "باب الحارة"؟ شاهد بديلة "أم زكي"

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف &#34;غير لائق&#34; لفتاة مع زوجها في الطائرة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف "غير لائق" لفتاة مع زوجها في الطائرة

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة &#34;الإخوان&#34;.. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة "الإخوان".. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:&#34;إيه صفيحة الزبالة دي؟&#34;

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:"إيه صفيحة الزبالة دي؟"

عربي

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق