ادعيس لـ "دنيا الوطن": لا وفيات بين الحجاج الفلسطينيين حتى اللحظة





وقال ادعيس في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا يوجد بحمد الله حتى اللحظة أي وفيات بين الحجاج الفلسطينيين، ونتمنى لهم السلامة".



يشار إلى أن ادعيس قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، أن جميع الحجاج الفلسطينيين قد وصولوا إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحج.











خاص دنيا الوطنأكد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أنه لا يوجد أي وفيات حتى اللحظة بين الحجاج الفلسطينيين.