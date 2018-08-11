عربي

كاتب إسرائيلي يتهم أبرز إعلاميي مصر بتلقيهم هدايا ثمينة من إسرائيل

كاتب إسرائيلي يتهم أبرز إعلاميي مصر بتلقيهم هدايا ثمينة من إسرائيل
مهدي مجيد مع أفيخاي أدرعي
رام الله - دنيا الوطن
أثار الكاتب الإسرائيلي مهدي مجيد عاصفة من الجدل بتصريحه الأخير عبر "تويتر" حين غرد كاتباً:" خاص و حصري،مصدر من وزارة الخارجية الاسرائيلية : اعلاميين مصريين تلقوا اموال من السفارة الاسرائيلية بمصر بصورة هدايا ثمينة".

وبدأ مجيد بسرد أسماء 11 إعلامياً مصرياً بارزاً على رأسهم توفيق عكاشة، ولميس الحديدي وزوجها عمرو أديب.

وتضمنت القائمة تامر امين، احمد موسى ،مظهر شاهين ،رانيا احمد ياسين( يقصد رانيا محمود ياسين)،مفيد فوزي، يوسف الحسيني، عزمي مجاهد، وسعيد حساسين.


واعتبر المغردين عبر تويتر أن هذه الرسالة ماهي إلا محاولة جديدة من إسرائيل لخلق الفتنة، واستدل بعضهم بأن مجيد أخطأ في نقل اسم الإعلامية رانيا محمود ياسين، ما يُعزز عدم مصداقية كلامه.

يُذكر أن مهدي مجيد كاتب إسرائيلي من أصل كردي عراقي، يُعرف نفسه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كاتب وصحفي عضو المنظمة الصهيونية العالمية، كما أنه مقرب من الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.












أخبار ذات صلة

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

من الفضاء.. إسرائيل تجسست على مصر وكشفت أسلحة سرية

من الفضاء.. إسرائيل تجسست على مصر وكشفت أسلحة سرية

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

شاهد لأول مرة &#34;حزب الله&#34; يعرض ترسانته الجوية.. فهل ستخشاهم إسرائيل؟

شاهد لأول مرة "حزب الله" يعرض ترسانته الجوية.. فهل ستخشاهم إسرائيل؟

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

3 إصابات بحادث سير في جنين

3 إصابات بحادث سير في جنين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

منوعات

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ &#34;انفجار الفحيص&#34; على خشبة المسرح

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ "انفجار الفحيص" على خشبة المسرح

الموجي الصغير: الرئيس &#34;عرفات&#34; اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

الموجي الصغير: الرئيس "عرفات" اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال &#34;باب الحارة&#34;؟ شاهد بديلة &#34;أم زكي&#34;

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال "باب الحارة"؟ شاهد بديلة "أم زكي"

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف &#34;غير لائق&#34; لفتاة مع زوجها في الطائرة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف "غير لائق" لفتاة مع زوجها في الطائرة

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة &#34;الإخوان&#34;.. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة "الإخوان".. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

عربي

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

إحباط هجوم على كنيسة في القاهرة ومقتل انتحاري

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق