كاتب إسرائيلي يتهم أبرز إعلاميي مصر بتلقيهم هدايا ثمينة من إسرائيل

وتضمنت القائمة تامر امين، احمد موسى ،مظهر شاهين ،رانيا احمد ياسين( يقصد رانيا محمود ياسين)،مفيد فوزي، يوسف الحسيني، عزمي مجاهد، وسعيد حساسين.





يُذكر أن مهدي مجيد كاتب إسرائيلي من أصل كردي عراقي، يُعرف نفسه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كاتب وصحفي عضو المنظمة الصهيونية العالمية، كما أنه مقرب من الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.





























رام الله - دنيا الوطنأثار الكاتب الإسرائيلي مهدي مجيد عاصفة من الجدل بتصريحه الأخير عبر "تويتر" حين غرد كاتباً:" خاص و حصري،مصدر من وزارة الخارجية الاسرائيلية : اعلاميين مصريين تلقوا اموال من السفارة الاسرائيلية بمصر بصورة هدايا ثمينة".وبدأ مجيد بسرد أسماء 11 إعلامياً مصرياً بارزاً على رأسهم توفيق عكاشة، ولميس الحديدي وزوجها عمرو أديب.واعتبر المغردين عبر تويتر أن هذه الرسالة ماهي إلا محاولة جديدة من إسرائيل لخلق الفتنة، واستدل بعضهم بأن مجيد أخطأ في نقل اسم الإعلامية رانيا محمود ياسين، ما يُعزز عدم مصداقية كلامه.