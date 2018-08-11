مصرع 3 أشخاص وإصابة 195 آخرين في 270 حادث سير الأسبوع الماضي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 195 آخرين بجروح، جراء 270 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، اليوم السبت ، أن إدارة شرطة المرور سجلت 270 حادث سير، نتج عنها مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 195 آخرين، وصفت إصابة ثلاثة منهم بالخطيرة و20 بالمتوسطة، و172 بالطفيفة .





وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 10038 مركبة، وأنزلت عن الشارع 236 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4987 مخالفة مرورية، وحجزت 178 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 246 مركبة غير قانونية .

رام الله - دنيا الوطن