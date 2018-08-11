شؤون فلسطينية

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تنظم الجماهير الفلسطينية العربية، فلسطينيو الـ 48، مساء اليوم السبت، مظاهرة في مدينة تل أبيب، احتجاجاً على (قانون القومية)، الذي صادقت عليه اللجنة المشتركة لقانون القومية في الكنيست، منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي.

ومن المتوقع، حضور آلاف المواطنين العرب من مختلف البلدات والمدن العربية، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن المجتمع العربي في إسرائيل تميز في السنوات الأخيرة، بعدم الاهتمام بالهيئة التشريعية على وجه الخصوص، والنضالات العامة بشكل عام؛ ولكن الضغوط التي مورست على قيادته السياسية والحزبية على خلفية المصادقة على قانون القومية، أدت إلى استفاقة عامة لديه، حيث أصبحت المصادقة على القانون وأبعاده، الموضوع الرئيسي للمناقشة على شبكات التواصل الاجتماعية، ووسائل الإعلام المحلية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تعرضت القيادة السياسية العربية المحلية، لضغوط هائلة للعمل على المستوى الشعبي وإسماع الصوت العربي على كل مستوى ممكن، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار بعدم إجراء الاحتجاج في البلدات العربية، وإنما الوصول إلى قلب إسرائيل.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: "ستكون هناك دائماً نقاشات، وهذا أمر جيد، لكن هناك الآن قرار يدعمه الجميع، حتى لو كان هناك انتقاد للسلوك أو الموقف، لأن الجميع يدركون أن هذه الخطوة ستكون نقطة البداية، وليس نقطة نهاية الحملة ضد قانون القومية".

وأضاف بركة: "إن نسبة المشاركة في المسيرة لن تكون مقياساً للثقة في القيادة، بل هي مقياس لوحدة الجمهور العربي ضد القانون، ومجال التعاون مع القوى الديمقراطية في إسرائيل، حتى إلغاء القانون وإسقاط الحكومة".

وأعلنت السلطات المحلية العربية في جميع أنحاء "إسرائيل"، أنها ستتبرع بحافلات لنقل المشاركين إلى المسيرة.

وقال رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم: "هذا واجبنا، لا يمكن تقبل مثل هذا القانون العنصري- بغض النظر عن وجهات النظر السياسية في المجتمع العربي".

وأضاف: "تجندنا للنضال، سواء من خلال تقديم التماس إلى المحكمة العليا، أو تجنيد وسائل النقل إلى المظاهرة، هو واجب أخلاقي".

وبشكل استثنائي قام رؤساء الكنيسة الكاثوليكية في إسرائيل، الذين يمتنعون عادة عن التدخل في القضايا السياسية، بإصدار بيان يدين القانون، ويدعون للمشاركة في المظاهرة، كما دعا المؤتمر الأرثوذكسي، وهو هيئة مسيحية علمانية تمثل الطائفة، إلى الانخراط الواسع في المظاهرة.

أخبار ذات صلة

الفتياني: لقاءات مصرية فلسطينية لبحث المصالحة ولا نبحث عن شركة تقاسم وظيفي

الفتياني: لقاءات مصرية فلسطينية لبحث المصالحة ولا نبحث عن شركة تقاسم وظيفي

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

جماهير مدينة رفح تُشيع جثامين ثلاثة شهداء بجمعة (الحرية والحياة لغزة)

جماهير مدينة رفح تُشيع جثامين ثلاثة شهداء بجمعة (الحرية والحياة لغزة)

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

لُقِّبت بـ (عجوز الثورة).. وفاة شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات بالقاهرة

لُقِّبت بـ (عجوز الثورة).. وفاة شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات بالقاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى أورام القولون والمستقيم لنفاد أدويتهم

الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى أورام القولون والمستقيم لنفاد أدويتهم

71 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

71 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

منوعات

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال &#34;باب الحارة&#34;؟ شاهد بديلة &#34;أم زكي&#34;

ماذا لو كان نجوم هوليوود أبطال "باب الحارة"؟ شاهد بديلة "أم زكي"

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف &#34;غير لائق&#34; لفتاة مع زوجها في الطائرة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف "غير لائق" لفتاة مع زوجها في الطائرة

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة &#34;الإخوان&#34;.. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة "الإخوان".. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:&#34;إيه صفيحة الزبالة دي؟&#34;

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:"إيه صفيحة الزبالة دي؟"

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب &#34;القبلات&#34; بهذه الحميمية

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب "القبلات" بهذه الحميمية

عربي

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

من الفضاء.. إسرائيل تجسست على مصر وكشفت أسلحة سرية

من الفضاء.. إسرائيل تجسست على مصر وكشفت أسلحة سرية