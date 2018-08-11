فلسطينيو الـ 48 يتظاهرون ضد قانون القومية في تل أبيب



ومن المتوقع، حضور آلاف المواطنين العرب من مختلف البلدات والمدن العربية، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).



وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن المجتمع العربي في إسرائيل تميز في السنوات الأخيرة، بعدم الاهتمام بالهيئة التشريعية على وجه الخصوص، والنضالات العامة بشكل عام؛ ولكن الضغوط التي مورست على قيادته السياسية والحزبية على خلفية المصادقة على قانون القومية، أدت إلى استفاقة عامة لديه، حيث أصبحت المصادقة على القانون وأبعاده، الموضوع الرئيسي للمناقشة على شبكات التواصل الاجتماعية، ووسائل الإعلام المحلية.



وخلال الأسبوعين الماضيين، تعرضت القيادة السياسية العربية المحلية، لضغوط هائلة للعمل على المستوى الشعبي وإسماع الصوت العربي على كل مستوى ممكن، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار بعدم إجراء الاحتجاج في البلدات العربية، وإنما الوصول إلى قلب إسرائيل.



وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: "ستكون هناك دائماً نقاشات، وهذا أمر جيد، لكن هناك الآن قرار يدعمه الجميع، حتى لو كان هناك انتقاد للسلوك أو الموقف، لأن الجميع يدركون أن هذه الخطوة ستكون نقطة البداية، وليس نقطة نهاية الحملة ضد قانون القومية".



وأضاف بركة: "إن نسبة المشاركة في المسيرة لن تكون مقياساً للثقة في القيادة، بل هي مقياس لوحدة الجمهور العربي ضد القانون، ومجال التعاون مع القوى الديمقراطية في إسرائيل، حتى إلغاء القانون وإسقاط الحكومة".



وأعلنت السلطات المحلية العربية في جميع أنحاء "إسرائيل"، أنها ستتبرع بحافلات لنقل المشاركين إلى المسيرة.



وقال رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم: "هذا واجبنا، لا يمكن تقبل مثل هذا القانون العنصري- بغض النظر عن وجهات النظر السياسية في المجتمع العربي".



وأضاف: "تجندنا للنضال، سواء من خلال تقديم التماس إلى المحكمة العليا، أو تجنيد وسائل النقل إلى المظاهرة، هو واجب أخلاقي".



وبشكل استثنائي قام رؤساء الكنيسة الكاثوليكية في إسرائيل، الذين يمتنعون عادة عن التدخل في القضايا السياسية، بإصدار بيان يدين القانون، ويدعون للمشاركة في المظاهرة، كما دعا المؤتمر الأرثوذكسي، وهو هيئة مسيحية علمانية تمثل الطائفة، إلى الانخراط الواسع في المظاهرة.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تنظم الجماهير الفلسطينية العربية، فلسطينيو الـ 48، مساء اليوم السبت، مظاهرة في مدينة تل أبيب، احتجاجاً على (قانون القومية)، الذي صادقت عليه اللجنة المشتركة لقانون القومية في الكنيست، منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي.