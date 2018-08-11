شؤون فلسطينية

الفتياني: لقاءات مصرية فلسطينية لبحث المصالحة ولا نبحث عن شركة تقاسم وظيفي

الفتياني: لقاءات مصرية فلسطينية لبحث المصالحة ولا نبحث عن شركة تقاسم وظيفي
أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح - ماجد الفتياني
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن السلطات المصرية، ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة مع القيادات الفلسطينية.

وأوضح الفتياني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد لقاءات مع المصريين للخروج من عنق الزجاجة، والبحث عن صيغة وطنية لشراكة حقيقة من أجل مستقبل الشعب الفلسطيني، والمشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف الفتياني، أن حركته لا تبحث عن شركة فيها تقاسم وظيفي أو تأجيل لقضايا وطنية، مبيناً أن هناك متابعات لملف المصالحة الفلسطينية من خلال اللقاءات التي يعقدها الجانب المصري، سواء مع وفد حركة فتح أو وفد حركة حماس.

وأكد الفتياني، أن جهود المصالحة واللقاءات المصرية مع فتح وحماس مستمرة، مشدداً على أن هناك توجهاً ورغبة كبيرة لدى الجميع لإغلاق هذا الملف الأسود، الذي تسبب في دمار كبير للمشروع الوطني، ووسع دائرة المؤامرة على القضية الوطنية.

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