الرئيس ينعى المناضلة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس المناضلة الوطنية خديجة عرفات (86 عاما) شقيقة الرئيس الشهيد ياسر عرفات، التي وافتها المنية، صباح اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة.





وعزى أقارب الفقيدة وعائلتها ومحبيها برحيلها، وهي التي كان لها دور نضالي بارز في مسيرة الثورة الفلسطينية.





وتمنى من الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.





يذكر أن الفقيدة عرفات، كانت قد عملت في محطات عديدة خلال مسيرة الثورة، وترأست جمعية خيرية لتقديم الخدمات لشعبنا منذ قدومها إلى قطاع غزة، حتى خروجها إلى القاهرة لتلقي العلاج.

رام الله - دنيا الوطن