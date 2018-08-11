جماهير مدينة رفح تُشيع جثامين ثلاثة شهداء بجمعة (الحرية والحياة لغزة)

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير محافظة رفح، اليوم السبت، جثامين ثلاثة شهداء، استشهدوا أمس الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات مسيرة العودة، التي حملت اسم (جمعة الحرية والحياة لغزة).والشهداء الثلاثة هم: المسعف المتطوع عبد الله القططي (20 عاماً)، وعلى سعيد العالول (55 عاماً)، وأحمد جمال سليمان أبو لولي (40 عاماً).وأفاد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن أحداث جمعة (الحرية والحياة لغزة)، أسفرت كذلك عن إصابة 307 مواطنين.