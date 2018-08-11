مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

رام الله - دنيا الوطنانا المواطن حسين زنون عم الطفلة اسير حمزة زنون (6 أعوام) التي تعاني من مرض التليف الكيسي المزمن الوراثي، حيث تحتاج الطفلة الى علاج باستمرار مدى الحياة، بالاضافة الى مرض حساسية القمح.كما تحتاج الطفلة الى اجراء تحاليل مخبرية وصور أشعة باستمرار، وإلى جهاز تبخيرة لعمل تباخير منزلية.مع العلم ان علاجها غير متوفر في قطاع غزة، لذلك نناشد الرئيس محمود عباس ووزير الصحة الدكتور جواد عواد بمساعدتنا في الخروج الى مستشفيات إسرائيل لتلقي العلاج وعم اللازم.للتواصل 0599445592