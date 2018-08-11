فتح تنعى الحاجة خديجة (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد المؤسس ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطننعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني، (فتح) مفوضية التعبئة والتنظيم، ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره الحاجة خديجة عرفات (عجوز الثورة) شقيقة الشهيد الراحل المؤسس ياسر عرفات، والتي وافتها المنية في القاهرة اليوم.وترأس الحاجة خديجة جمعية خيرية لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، منذ قدومها إلى غزة، حيث أقامت فترة طويلة في غزة ثم خرجت إلى القاهرة للعلاج.المرحومة خديجة عرفات، والتي أطلق الناس عليها لقب (عجوز الثورة) استذكرت في لقاء صحفي لها في ذكرى استشهاد ياسر عرفات عام 2013 لحظات حياتها مع شقيقها الشهيد ياسر عرفات قائلة: "توفيت أمى في بداية حياتنا وتركتنا أطفالاً، ثم قامخالي بتولي تربيتنا، ورحل من القاهرة إلى القدس، حيث منازلنا وبيوتنا وأراضينا، ثم كبرنا وترعرعنا هناك بين أفراد العائلة وعائلة أبو السعود.وتابعت: "ومنذ ولادة أبو عمار، كان يقارع الاحتلال، وحين كان عمره 4 أعوام كان يأخذ أطفال الحارة، ويجمعون الحصى والحجارة من المسجد الأقصى، ويسقطونها على رؤوس المصلين اليهود في حائط البراق، وما زال جميع من عاصر هذه اللحظات من أصدقائه يتذكر هذه اللحظات".والمرحومة خديجة هي كانت الشقيقة الوحيدة لياسر عرفات التي ما زالت على قيد الحياة.