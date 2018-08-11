الأوقاف تنفي ما يُنشر عن وفاة حاجة من غزة أثناء تأدية فريضة الحج

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن الحاجة أم مازن الرملاوي من غزة، ليست من الحجاج الذين خرجو لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأن ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الحاجة الرملاوي أثناء تأدية فريضة الحج ليس صحيحاً.





وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الحاجة الرملاوي، توفيت في قطاع غزة، حيث إن شقيقها الحاج سعيد الرملاوي متواجد حالياً في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وقد قامت إحدى شركات الحج والعمرة العاملة في غزة، بإقامة ساعة عزاء للحاج سعيد لتعزيته بوفاة شقيقته.





وتدعو الوزارة كافة وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها.

رام الله - دنيا الوطن