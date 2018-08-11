كهرباء غزة تُوضح جدول الكهرباء المعمول به حالياً

رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن جدول التوزيع المعمول به حالياً، هو أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع مع بعض الزيادات النسبية.وأوضحت الشركة في تشرتها اليومية، وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجاوات، فيما تتسلم الشركة من محطة التوليد 23 ميجاوات، أما الخطوط المصرية، فلا زالت متعطلة حتى اللحظة.وفي السياق ذاته، أشارت الشركة إلى أن مجموع الطاقة المتوفرة حالياً 143 ميجاوات، فيما يحتاج القطاع من الطاقة 500 ميجاوات، أما نسبة العجز فقد بلغ 357 ميجاوات.ولفتت الشركة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي، والتشويش على جدول التوزيع في محافظة شمال القطاع صباح اليوم، ناتج عن تعطل مفاجئ على خط جباليا الإسرائيلي، معلنة أنه سيتم إصلاحه خلال ساعة من الآن.