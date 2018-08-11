كهرباء غزة: الانتهاء من إصلاح الشبكة المتضررة بفعل قصف مؤسسة المسحال









رام الله - دنيا الوطنانتهت الطواقم الفنية التابعة لشركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، من إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافية غرب مدينة غزة قبل يومين.وقالت الشركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بجهوزية تامة وحسب خطة الطوارئ المعدة لعمل الشركة، بإشراف لجنة الطوارئ المركزية، واعتماد ومتابعة رئيس مجلس إدارة الشركة، م. سمير مطير، توجهت الطواقم الفنية التابعة للشركة إلى مكان الاستهداف في منطقة مركز سعيد المسحال الثقافي، حيث عزلت الكوابل المتضررة نتيجة القصف وإعادة توصيل الكهرباء للمشتركين المتضررين بعد إجراء الإصلاحات اللازمة لشبكة الكهرباء في المكان.وأضافت: "تضمنت تلك الإجراءات القيام بإلغاء كابل الضغط المنخفض المؤدي لمؤسسة سعيد المسحال، واعادة صيانته وتوصيله وهو كيبل ABC بقطر (95*4)، وقد تم توصيل الكيبل بشكل مؤقت لحين إزالة الردم والأنقاض من المكان تمهيداً لتعديل العامود الحديدي في ورشة الشركة، ومن ثم إعادة تركيبه في المكان".وأشارت الشركة في بيانها، إلى أنها أصلحت عدداً من الكوابل للمواطنين في المكان المستهدف، وإعادة توصيل التيار الكهربائي لهم، بالإضافة إلى إصلاح (برتشات) ضغط منخفض تضررت بفعل الاستهداف، وتنوعت المواد التي تم استخدامها في إعادة تأهيل الشبكة وصيانتها، حيث تم تركيب مرابط شد لكابل ABC 95، وعدد من وصلات الألمونيوم ض. م، بالإضافة إلى عدد من مرابط التغذية المزدوجة 150/35، ومرابط تغذية المفردة لصالح المشتركين المتضررين 95/35.يذكر بأن فريق التدخل السريع بشركة توزيع الكهرباء، عالج العديد من المواقع التي تم استهدافها مؤخراً، وتم بفعلها تضرر لشبكة الكهرباء ومن بينها الاستهداف الذي طال مركز سعيد المسحال الثقافي، حيث أنه وفور وقوع الاستهداف توجهت طواقم الشركة للمكان ومعاينة الأضرار وتحديد أماكنها والتأكد من عدم وجود أخطار مباشرة على المواطنين، ومن ثم تم تسجيل متطلبات الإصلاح ورصدها، والمباشرة بعملية الاصلاح بعد توفير المواد المطلوبة.يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافية بثمانية صواريخ من طائرة استطلاع، ثم اتبع ذلك صاروخين من نوع (إف 16) غرب مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة 18 مواطناً بجروح مختلفة.