شؤون فلسطينية

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، ومفوض الاتحادات والنقابات العمالية جمال عبيد: إن حركة فتح وضمن استراتيجيتها المعروفة، تعمل دائماً على تكريس النهج الديمقراطي في المؤسسات الوطنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، يتفق عليها الجميع، وفق رؤية وطنية تحقق الشراكة والمصلحة الوطنية العليا.

واستهجن عبيد دعوة كتلة حماس لإجراء انتخابات للعاملين في البلديات، كونها ليست جهة اختصاص لمثل هذه الدعوة، بعيداً عن وزارتي العمل والحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الذي يمثل الإطار الشرعي والرسمي لمختلف الأطر النقابية.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعتبر خروجاً عن القانون والنظام المقر من المؤسسات الشرعية، ومخالفتها الاتفاقيات الوطنية بشأن تفعيل العمل النقابي على أسس ديمقراطية سليمة، ومستندة على قاعدة التوافق وأسس الشراكة الوطنية.

ودعا مفوض الاتحادات والنقابات العمالية في حركة فتح جمال عبيد، جميع أطر وفعاليات وأبناء وكوادر الحركة العمالية لحركة فتح في كل بلديات المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، لمقاطعة وعدم المشاركة فيما أطلقت علية كتلة حماس انتخابات نقابة العاملين في البلديات.

وتأتي هذه المقاطعة بعد رفض حماس وإفشالها للجهود التي بذلتها الكتل العمالية الوطنية الأخرى في إطار الأتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وأكد عبيد، أن الحركة لها أطر شرعية ورسمية وعناوين واضحة  ومعروفة لدى الجميع، وتمثلها في كل المحافل، وأن التجارب السابقة، أثبتت فشل محاولات الالتفاف على شرعية الحركة.

واعتبر عبيد، أن هذه الخطوة تضر بمساعي المصالحة الوطنية التي تجلت ميدانياً في مسيرات العودة، وتَطَلُّع أبناء شعبنا لطي صفحة الانقسام السوداء مرة وإلى الأبد، والشروع في وضع آليات تعيد للممارسة الديمقراطية اعتبارها، بما يحقق مصالح أبناء شعبنا العليا.

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