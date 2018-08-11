الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى أورام القولون والمستقيم لنفاد أدويتهم

رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلمأكد د. طلحة بعلوشة، رئيس قسم صيدلية الأورام بمستشفى الرنتيسى للأطفال، على توقف البرتوكولات العلاجية لمرضى أورام القولون والمستقيم، جراء نفاذ أدويتهم، وخاصة بروتوكولات FOLFOx, FOLFIRI, XELOX.وأشار إلى أن استمرار نفادها من مخازن وزارة الصحة بغزة، سيعرض هؤلاء المرضى لتراجع صحتهم نتيجة الانتظار الطويل لحين توفر العلاج، منوهاً إلى أن تكلفة هذه العلاجات فى السوق المحلي باهظة الثمن فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها قطاع غزة.وأوضح بأن هذا المرض اللعين لا يحتمل أية فرص انتظار لتوريد الأدوية، خاصة وأن عدداً من المرضى لديهم منع أمني ولا يستطيعون مغادرة قطاع غزة، وبالتالي يضطرون لانتظار توفير العلاج لهم في غزة، مما يُهدد حياتهم، ويتسبب بمزيد من الألم والحزن للمرضى وذويهم.ويتساءل: إلى متى هذه المأساة الإنسانية؟ ومن يستطيع إخبار مرضى السرطان يومياً أن علاجهم غير متوفر؟