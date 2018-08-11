شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى أورام القولون والمستقيم لنفاد أدويتهم

الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى أورام القولون والمستقيم لنفاد أدويتهم
رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم
أكد د. طلحة بعلوشة، رئيس قسم صيدلية الأورام بمستشفى الرنتيسى للأطفال، على توقف البرتوكولات العلاجية لمرضى أورام القولون والمستقيم، جراء نفاذ أدويتهم، وخاصة بروتوكولات FOLFOx, FOLFIRI, XELOX.

وأشار إلى أن استمرار نفادها من مخازن وزارة الصحة بغزة، سيعرض هؤلاء المرضى لتراجع صحتهم نتيجة الانتظار الطويل لحين توفر العلاج، منوهاً إلى أن تكلفة هذه العلاجات فى السوق المحلي باهظة الثمن فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها قطاع غزة.

وأوضح بأن هذا المرض اللعين لا يحتمل أية فرص انتظار لتوريد الأدوية، خاصة وأن عدداً من المرضى لديهم منع أمني ولا يستطيعون مغادرة قطاع غزة، وبالتالي يضطرون لانتظار توفير العلاج لهم في غزة، مما يُهدد حياتهم، ويتسبب بمزيد من الألم والحزن للمرضى وذويهم.

ويتساءل: إلى متى هذه المأساة الإنسانية؟ ومن يستطيع إخبار مرضى السرطان يومياً أن علاجهم غير متوفر؟

أخبار ذات صلة

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

مقدسيون يواصلون تطوعهم بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى

وفاة شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صراع مع المرض بالقاهرة

وفاة شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صراع مع المرض بالقاهرة

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

أبو سيف: حماس (تُشيطن) تمكين الحكومة وهذا شرطنا لإتمام المصالحة

أبو سيف: حماس (تُشيطن) تمكين الحكومة وهذا شرطنا لإتمام المصالحة

71 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

71 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

(يديعوت): في الحرب المقبلة لا يهم عدد او وزن الصواريخ التي ستسقط على غزة

(يديعوت): في الحرب المقبلة لا يهم عدد او وزن الصواريخ التي ستسقط على غزة

الاحتلال يوظف قانون القومية العنصري في عمليات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية

الاحتلال يوظف قانون القومية العنصري في عمليات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية

الصحة: 167 شهيداً و18 ألف إصابة بغزة منذ مارس الماضي

الصحة: 167 شهيداً و18 ألف إصابة بغزة منذ مارس الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وفاة شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صراع مع المرض بالقاهرة

وفاة شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صراع مع المرض بالقاهرة

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

فتح تدعو لمقاطعة انتخابات ما أطلق عليه نقابة العاملين بالبلديات في غزة

الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى أورام القولون والمستقيم لنفاد أدويتهم

الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى أورام القولون والمستقيم لنفاد أدويتهم

71 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

71 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

الاحتلال يوظف قانون القومية العنصري في عمليات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية

الاحتلال يوظف قانون القومية العنصري في عمليات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية

بحر: مستمرون في المقاومة حتى نُحقق الحرية والحياة لشعبنا

بحر: مستمرون في المقاومة حتى نُحقق الحرية والحياة لشعبنا

الصحة بغزة: الاحتلال تعمد القنص المباشر للمواطنين على الحدود الشرقية للقطاع

الصحة بغزة: الاحتلال تعمد القنص المباشر للمواطنين على الحدود الشرقية للقطاع

الاحتلال يقتحم عزون شرق قلقيلية ويُغلق مداخلها

الاحتلال يقتحم عزون شرق قلقيلية ويُغلق مداخلها

منوعات

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

بعد شائعة زواجه من إعلامية.. وفاة الدكتور محمد عبد الوهاب أرمل فاتن حمامة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف &#34;غير لائق&#34; لفتاة مع زوجها في الطائرة

سارة الودعاني غاضبة بعد تصرف "غير لائق" لفتاة مع زوجها في الطائرة

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة &#34;الإخوان&#34;.. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

حلا شيحة تهدد بكشف جماعة "الإخوان".. ووالدها يكشف موقف زوجها الحقيقي

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

ميريام فارس تتحدث أخيرا عن حقيقة إصابتها بالسرطان

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:&#34;إيه صفيحة الزبالة دي؟&#34;

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:"إيه صفيحة الزبالة دي؟"

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب &#34;القبلات&#34; بهذه الحميمية

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب "القبلات" بهذه الحميمية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

عربي

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

من الفضاء.. إسرائيل تجسست على مصر وكشفت أسلحة سرية

من الفضاء.. إسرائيل تجسست على مصر وكشفت أسلحة سرية