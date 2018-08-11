شؤون فلسطينية

أبو سيف: حماس (تُشيطن) تمكين الحكومة وهذا شرطنا لإتمام المصالحة

أبو سيف: حماس (تُشيطن) تمكين الحكومة وهذا شرطنا لإتمام المصالحة
الناطق باسم حركة فتح - عاطف أبو سيف
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال الناطق باسم حركة (فتح)، عاطف أبو سيف، إن الورقة المصرية، تدور حول تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة العام الماضي، مضيفاً: "نحن في فتح لا نفهم لماذا تقوم حركة حماس بشيطنة فعل التمكين وتظهره كأنه فعل شيطاني من عالم غامض ومن الفضاء".

وأوضح أبو سيف، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركته تأمل أن تقبل حركة حماس بورقة التفاهمات المصرية الأخيرة وأن تقدم ردوداً إيجابية على الورقة، لافتاً إلى أن حركته تدعم بقوة الجهود المصرية للمصالحة.

وأضاف: "شرطنا الوحيد هو التزام حماس بما وقعت عليه، خاصة أن القيادة الفلسطينية،  تريد استكمال عمل كافة مؤسسات، والأساس أن ينتهي الانقسام، وأن نأتي بالمصالحة، ونحن لا نريد إدارة الانقسام مع حركة حماس، بيد أن هناك تردداً من قبل حماس في إنهائه، ونحن في فتح ما زالنا نطالب بتمكين الحكومة في غزة".

وتابع: "لا يمكن أن نفهم كيف يمكن للحكومة أن تقدم خدماتها دون تمكينها من العمل، ولا أحد يريد أن يستبدل أو يحل مكان أحد، ونحن نقول: إن حركة حماس شريط أساسي في عملية البناء والعمل الوطني، ولكن أيضاً الأساس ليس فتح وحماس، وهناك شعب فلسطيني والأحزاب وجدت لخدمة القضية الفلسطينية".

وأكمل: "الحكومة الفلسطينية حكومة الشعب الفلسطيني، وليست حكومة فتح، وليست حكومة حماس، ومنذ 2007 ونحن نشكل حكومة من خارج فتح لخدمة الشعب".

وحول المقترحات المصرية، قال أبو سيف، إن المقترحات تتركز حول إعمال الحكومة وجعلها قادرة على تقديم الخدمات، خاصة في ظل الحصار والضائقة الاقتصادية والأوضاع الإنسانية المترهلة، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها

وأضاف: "نحن في فتح مع تجنيب شعبنا أي مؤامرات والبحث في سبل تجنيب شعبنا ويلات الحروب أمر مشروع، والبوابة الأساسية لكل شيء المصالحة الوطنية الداخلية، وأن يتم البحث عن تهدئة مع إسرائيل باتفاق وطني شامل نحن معه. 

واستدرك بالقول: "لكن ألا يكون ذلك على حساب المصالحة أو على حساب الحقوق السياسية، وقضية قطاع غزة ليست منفصلة عن القضايا الفلسطينية، وأزمة قطاع غزة ليست رغيف خبز وقصعة لبن".

وحول إمكانية عقد لقاء مع حركة حماس بالقاهرة، قال الناطق باسم فتح: "لا نريد أن نلقتي بحركة حماس من أجل اللقاء فقط، ونحن لم نقاطع حماس، خاصة أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع المقاطعة، كما أن الحوار من أجل الحوار أمر مرفوض لدينا".

 

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