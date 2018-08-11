(يديعوت): في الحرب المقبلة لا يهم عدد او وزن الصواريخ التي ستسقط على غزة





يشار إلى أن قطاع غزة شهد قبل أيام تصعيدا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي التي قصفت بطائراتها عدة اهداف تابعة للمقاومة الفلسطنية في محافظات القطاع، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم سيدة وطفلتها ومولودها واحد افراد كتائب القسام.





في المقابل ردت المقاومة الفلسطينية باطلاق عدة رشقات صاروخة على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "القيادة في إسرائيل، عندما تقر هجوماً على غزة لا يعنيها التفاصيل مثل عدد أو وزن القنابل التي ستلقى هناك، وما يهمهم فقط ألا ينظر إلى هذا الفعل على أنه تخريب لجهود المصريين أو أن يتسبب ذلك بتأخير (صفقة القرن) للرئيس ترامب في المنطقة، فهذا الفكر السياسي على كلا الجانبين يؤثر على جرعة الهجوم وشدة النار، لذلك هناك جهد خفي، في كل من حماس و"إسرائيل"، لمحاولة تأجيل المواجهة العسكرية قدر الإمكان".