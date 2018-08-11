شؤون فلسطينية

الصحة: 167 شهيداً و18 ألف إصابة بغزة منذ مارس الماضي

الصحة: 167 شهيداً و18 ألف إصابة بغزة منذ مارس الماضي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: إن 167 مواطناً، استشهدوا بينهم ثلاثة مسعفين، وأصيب نحو 18 ألفاً آخرين بجروح مختلفة واختناق بالغاز.

وأوضحت الوزارة، السبت، أن من بين المصابين 370 مسعفاً، فيما تضررت 70 سيارة إسعاف، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار منذ 30 أذار/ مارس الماضي.

وحول أحداث أمس الجمعة، أكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن طبيعة ونوعية الإصابات التي وصلت للمستشفيات في الجمعة الـ 20 لمسيرات العودة وكسر الحصار، والتي حملت اسم (الحرية والحياة لغزة) شرق قطاع غزة، تدلل على أن قوات الاحتلال تعمدت القنص المباشر للمواطنين في الأماكن القاتلة والحساسة في الجسم باستخدام أنواع مختلفة من الأعيرة النارية، مما رفع عدد الشهداء إلى ثلاثة وإصابة 307 آخرين.

وأشار القدرة في تصريح له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى أن من بين الإصابات 28 طفلاً، فيما لا يزال خمسة من الجرحى بحالة خطيرة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن قوات الاحتلال، ركزت في استهدافاتها على الطواقم الطبية، رغم وضع شاراتها الطبية المعرفة دولية.

وقال: "أقدمت قوات الاحتلال على قنص الشهيد المسعف المتطوع عبد الله القططي، برصاصة قاتلة جهة القلب، أثناء تأدية عمله الإنساني مع فريقه التطوعي في إسعاف المصابين شرقي رفح، وهم يرتدون المعاطف الطبية، بالإضافة إلى إصابة خمسة مسعفين بجراح مختلفة، وإطلاق النار صوب سيارات الإسعاف، وتعرض حياة طواقمها الطبية للخطر المباشر".

وأضاف: "قوات الاحتلال، استهدفت كذلك اثنين من الصحفيين رغم شارتهما الصحفية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والحقوقية العمل الفوري على وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا الأعزل، وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة".

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