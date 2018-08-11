بحر: مستمرون في المقاومة حتى نُحقق الحرية والحياة لشعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة: إن المقاومة مستمرة ضد الاحتلال، حتى نُحقق لشعبنا الحرية والحياة.وشارك د. بحر على رأس وفد برلماني في مسيرات العودة شرقي مدينة خانيونس، وضم الوفد النائب يونس الأسطل، النائب خميس النجار، النائب يحيى العبادسة، كما شارك الوفد البرلماني في تأدية واجب العزاء لآل خماش، باستشهاد إيناس وابنتها بيان.وأكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته، وأن المعادلة الجديدة للمقاومة مستمرة، وهي الدم بالدم، والقصف بالقصف، والهدوء بالهدوء، مع حق مقاومتنا في الدفاع عن شعبها ومقدساتها، وفي الإعداد لحماية شعبنا.وثمن د. بحر الدور البطولي للمقاومة في التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على اعتداءاته على أبناء شعبنا، مؤكداً أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض أي معادلات جديدة في الميدان.وأوضح، أن نتنياهو وجيشه لم يستطيعوا القضاء على الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، فقام بالتصعيد والعدوان على غزة في محالة يائسة لوقف مسيرات العودة، مؤكداً أنها مستمرة حتى تحقيق أهدافها.وتابع "نحن اليوم أمام إجرام إسرائيلي جبان، خالف كل الأعراف الدولية والقانونية والإنسانية، عدو يقتل النساء الأطفال، أمام العالم بكل استهتار".