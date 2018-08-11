دولي

أردوغان: الإجراءات الأمريكية ستدفعنا للبحث عن أصدقاء جُدد

أردوغان: الإجراءات الأمريكية ستدفعنا للبحث عن أصدقاء جُدد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الخطوات الأمريكية الأحادية الجانب ضد أنقرة، يمكن أن تدفع بلاده للبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد لها.

وكتب أردوغان في مقالة نشرت في صحيفة "New York Times": "في الوقت الذي ينتشر فيه الشر بجميع أنحاء العالم، لن تؤدي خطوات الولايات المتحدة أحادية الجانب ضد تركيا، وهي حليفنا منذ عقود طويلة، إلاّ إلى تقويض مصالح وأمن الولايات المتحدة".

وأضاف أردوغان: "قبل فوات الأوان، يجب على واشنطن التخلي عن تصوراتها الخاطئة بأن العلاقات بيننا قد تكون غير متماثلة، وأن هناك بدائل عنها، وسيدفعنا عجزنا عن ردع هذه النزعة إلى عدم الاحترام، واتخاذ خطوات أحادية الجانب للبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد".

وازدادت العلاقات التركية الأمريكية توتراً في الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب قضية القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تحتجزه السلطات التركية منذ عام 2016 بتهمة ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة ذلك العام.

وفرضت وزارة المالية الأمريكية الأسبوع الماضي، عقوبات مالية ضد وزير العدل التركي عبد الحميد غل، ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو، متهمة إياهما بـ "الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان".

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