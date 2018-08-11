شؤون فلسطينية

العائلة توضح.. هذه حقيقة مقتل مواطن على يد شقيقه في غزة

العائلة توضح.. هذه حقيقة مقتل مواطن على يد شقيقه في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة عياد في مدينة غزة، بياناً توضحياً حول ظروف مقتل ابنها طارق حاتم خضر عياد على يد شقيقه أمس الجمعة.

وبينت العائلة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان الشاب طارق توفي على إثر شجار عائلي مع أخيه، والذي قتله عن طريق الخطأ، نافية في الوقت ذاته الاخبار التي نشرت حول سبب مقلته بأنه كان يتاجر بالمخدرات.

وقالت العائلة في بيانها: "ما تم نشره من قبل بعض الشبكات الإعلامية حول ما هية الحدث المؤسف، والذي تم الادعاء بأن المرحوم قتل نتيجة اعماله بتجارة المخدرات عار عن الصحة، وعلى تلك الخلفية التي نشرت بدون التأكد من أحد أفراد العائلة أو من خلال الشرطة، التي تباشر بإجراءات التحقيق".

واضافت: "نحن في عائلة عياد، نوضح للجمع بأنه لم يصدر عن أي شخص سواء من المقربين للمرحوم أو غيرهم بإدلاء أي تصريح صحفي لأي من الإعلاميين او أصحاب المواقع الاخبارية حول الحادثة المؤسفة، وما تم نشره عار عن الصحة ولا أساس له من تفاصيل الواقعة".

وأكدت العائلة بأن ما حدث، هو نشوب خلاف بين طارق وأخيه، حيث سحب الأخير السلاح تهوراً منه، حيث خرجت بعض الطلقات بدون قصد، وأدت الى مقتل طارق على الفور.

وحذرت العائلة في بيانها، أي شخص أو المواقع الاخباية، وشبكات التواصل الاجتماعي، من نشر أي اخبار كاذبة، وبصورة تختلف عن الواقع؛ لتشويه السمعة أو قلب الحقائق، مؤكدة أنها ستقاضي من يفعل ذلك بملاحقته باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.


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