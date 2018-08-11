دولي

أستراليا تُسقط الجنسية عن خمسة من مواطنيها لانتمائهم لتنظيم الدولة

أستراليا تُسقط الجنسية عن خمسة من مواطنيها لانتمائهم لتنظيم الدولة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أسقطت السلطات الأسترالية، أول أمس الخميس، الجنسية عن خمسة من مواطنيها؛ بسبب مشاركتهم في القتال في صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وأكد وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، في بيان، أن الخمسة أشخاص لم يعودوا مواطنين أستراليين، بسبب تورّطهم مع تنظيم الدولة في الخارج، بحسب ما جاء على موقع (سبق).

وأشار داتون إلى أنه من المتطلّبات الأساسية للجنسية الولاء لهذا البلد، وهؤلاء الخمسة الذين يحملون جنسيتين تصرّفوا ضد مصالح أستراليا من خلال ضلوعهم في "الإرهاب" واختاروا عملياً الخروج من المجتمع الأسترالي.

ولم يقدّم داتون أية معلومات إضافية عن هوياتهم، مكتفياً بالقول: "إن أستراليا أصبحت أكثر أمانًا بمنعهم من العودة إليها".

وينضم هؤلاء الخمسة إلى العضو في تنظيم الدولة خالد شروف، الذي تصدّر عناوين الصحف عندما نشر على (تويتر) صورة ابنه الصغير، وهو يحمل رأساً مقطوعة.

ويأتي نزع الجنسية عن هؤلاء المواطنين الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين العشرين والثلاثين من العمر، والذين يحملون جنسية ثانية، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي أصبحت أكثر صرامة.

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