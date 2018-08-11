شؤون فلسطينية

كواليس اجتماع (الكابينت)..نتنياهو منع ليبرمان من إعلان الحرب على غزة

كواليس اجتماع (الكابينت)..نتنياهو منع ليبرمان من إعلان الحرب على غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، الجمعة، كواليس اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) الأخير، فيما يتعلق بالتوتر على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن التوجه لدى وزير الجيش أفيغدور ليبرمان تمحور حول شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، لكنه وجد نفسه منفراً في هذا التوجه، والذي عارضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل قاطع.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، ومسؤولين آخرين استعرضوا في الاجتماع عدة إمكانيات إلى جانب أثمان تنفيذ كل واحدة منها، حيث أجمع الجميع على أن جولة قتال واسعة لن تحسن وضع إسرائيل بشكل جوهري، لأنه لا بديل لحماس في هذه المرحلة.

وأضافت أن معظم وزراء (الكابينت) انضموا إلى موقف نتنياهو، بينما وجد ليبرمان نفسه معزولاً، لافتةً إلى أن استهداف جيش الاحتلال لمبنى المسحال بغزة كان تلميحاً من إسرائيل إلى حماس، بما سيحدث في حال استمرار التصعيد واتساعه.

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