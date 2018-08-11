شؤون فلسطينية

برعاية دولية.. حماس مُستعدة لتقديم ضمانات لتشغيل المطار وتثبيت التهدئة

برعاية دولية.. حماس مُستعدة لتقديم ضمانات لتشغيل المطار وتثبيت التهدئة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (العربي الجديد)، نقلاً عن مسؤول بارز في حركة حماس لم تسمه، إن حركته مستعدة لتقديم كافة الضمانات الخاصة لبناء الميناء، أو تشغيل المطار تحت رقابة دولية".

وأوضح القيادي البارز، وفق الصحيفة، أن مسألة تمويل الميناء ليست بالأمر الصعب، وأن هناك أشقاء تعهّدوا، ضمن حزم المساعدات المقدمة للشعب المحاصر في القطاع، ببناء الميناء، على أن يتم تشغيله ضمن الأطر الرسمية، وتحت قيادة السلطة الفلسطينية، وبإشراف دولي.

وأضاف: "الاتصالات الدولية والإقليمية ما زالت مستمرة، وذلك لمنع اندلاع مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والحفاظ على التهدئة التي تم التوصل إليها قبل منتصف ليل الخميس الماضي".

وأكدت الصحيفة، وفق القيادي، أن رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، لعب دوراً كبيراً في التواصل مع الجانبين لتدارك الأمر ومنع اندلاع مواجهة شاملة جديدة.

وفيما يتعلق بالمساعي الرامية لإتمام اتفاق هدنة طويلة المدى في قطاع غزة، تصل إلى خمس سنوات مع الاحتلال، وفقاً للطرح الذي تقدم به المبعوث الأممي، نيكولاي ملادينوف، ورعاية مصرية وضمانات قطرية لإنقاذ القطاع بعد انهيار الأوضاع المعيشية فيه ومنع تفجره، أوضح القيادي في الحركة أن "القاهرة تقوم بدور كبير في هذا الشأن، وكذلك الأشقاء في الدوحة، كل من جانبه".

وقال القيادي البارز، وفق الصحيفة: "بعد اللقاء الأخير مع قيادة كتائب القسام، خلال زيارة وفد الحركة لقطاع غزة على مدار الأسبوع الماضي، أكدوا الجاهزية الكاملة لتكبيد الاحتلال خسائر فادحة لن يطيقها الرأي العام الداخلي الإسرائيلي، ولن تستطيع حكومته تحمل تبعاتها الشعبية عليهم".

وأوضح القيادي، أن ما يقوم به الاحتلال مفهوم تماماً في إطار فرض شروط تفاوض، ودفع غزة لتقديم تنازلات تحت النار، ولكن حساباته في السياق غير منضبطة، وغزة وفصائلها لديها الكثير لم تقُله بعد، وعلى الاحتلال ألا يختبر قدرة المقاومة أكثر من ذلك.

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