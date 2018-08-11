دولي

أميركا: إيران اختبرت صاروخاً مضاداً للسفن في مضيق هرمز

أميركا: إيران اختبرت صاروخاً مضاداً للسفن في مضيق هرمز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول أميركي: "إن إيران اختبرت أمس الجمعة، صاروخاً قصير المدى مضاداً للسفن في مضيق هرمز، خلال مناوراتها البحرية في الأسبوع الماضي، فيما تعتقد واشنطن أنها رسالة من إيران للولايات المتحدة مع إعادة فرضها عقوبات على طهران.

ولكن المسؤول لم يُشر إلى أن مثل هذه التجربة الصاروخية غير معتادة أثناء المناورات البحرية، أو أنها نفذت بشكل غير آمن، مشيراً إلى أنها جرت داخل ما يمكن وصفه بأنها المياه الإقليمية الإيرانية في مضيق هرمز، بحسب ما جاء على موقع (العربية).

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أكد الأحد الماضي، أنه أجرى مناورات عسكرية في الخليج خلال الأيام الماضية، قائلاً: إنها استهدفت "مواجهة تهديدات محتملة" من الأعداء.

وأعلن الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي في وقت سابق من الأسبوع أن مجال وحجم هذه المناورات كان مماثلاً لمناورات أجرتها إيران في الماضي، ولكن توقيت هذه المناورات بالذات، استهدف لفت نظر واشنطن.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، كانت قد رُفعت إثر توقيع الاتفاق التاريخي حول ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أيار/ مايو الماضي.

ودخلت العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ، صباح الثلاثاء الماضي، وتستهدف الدفعة الأولى المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري.

كذلك ستفرض واشنطن حزمة ثانية من العقوبات في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تطال قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.

أخبار ذات صلة

أستراليا تُسقط الجنسية عن خمسة من مواطنيها لانتمائهم لتنظيم الدولة

أستراليا تُسقط الجنسية عن خمسة من مواطنيها لانتمائهم لتنظيم الدولة

الصين: علاقاتنا التجارية مع إيران لا تضُر أي دولة أخرى

الصين: علاقاتنا التجارية مع إيران لا تضُر أي دولة أخرى

بعد خطاب أردوغان.. لهذه الأسباب هبطت الليرة التركية

بعد خطاب أردوغان.. لهذه الأسباب هبطت الليرة التركية

ألمانيا: لا نريد أن يتحول جنوب إسرائيل وقطاع غزة لصراع عسكري كبير

ألمانيا: لا نريد أن يتحول جنوب إسرائيل وقطاع غزة لصراع عسكري كبير

روسيا: العقوبات الأمريكية بمثابة إعلان حرب اقتصادية وسنرد عليها بكل الوسائل

روسيا: العقوبات الأمريكية بمثابة إعلان حرب اقتصادية وسنرد عليها بكل الوسائل

صورٌ مسربةٌ تُظهر سلاحًا خارقًا لا يقهر على متن سفينةٍ حربيةٍ صينيةٍ

صورٌ مسربةٌ تُظهر سلاحًا خارقًا لا يقهر على متن سفينةٍ حربيةٍ صينيةٍ

الغرب يشيد بقرار رئيس دولة إفريقية عدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة

الغرب يشيد بقرار رئيس دولة إفريقية عدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة

أردوغان تعليقا على أسعار الليرة: لنا ربنا ولهم دولاراتهم

أردوغان تعليقا على أسعار الليرة: لنا ربنا ولهم دولاراتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُطلق النار على الأراضي الزراعية جنوب القطاع

قوات الاحتلال تُطلق النار على الأراضي الزراعية جنوب القطاع

مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة يعقد اجتماعه الأول

مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة يعقد اجتماعه الأول

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

السبت: أجواء حارة ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة

السبت: أجواء حارة ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة &#34;مايكروسوفت&#34; للسنة الرابعة على التوالي

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" للسنة الرابعة على التوالي

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

منوعات

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:&#34;إيه صفيحة الزبالة دي؟&#34;

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:"إيه صفيحة الزبالة دي؟"

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب &#34;القبلات&#34; بهذه الحميمية

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب "القبلات" بهذه الحميمية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

شاهد منزل &#34;أنابيلا هلال&#34; الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد منزل "أنابيلا هلال" الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد كيف اصبحت &#34;عزيزة جلال&#34; بعد 33 عاماً من الإعتزال

شاهد كيف اصبحت "عزيزة جلال" بعد 33 عاماً من الإعتزال

عربي

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً