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الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق

الدفاعات السورية تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية غرب دمشق
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر عسكري سوري: "إن الدفاعات الجوية، تصدت لهدف معاد في منطقة دير العشائر الحدودية مع لبنان"، بحسب مما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) السورية.

وأكد شهود عيان للوكالة، في كل من قرى الأسد وقدسيا والديماس وجديدة يابوس، وجميعها بلدات تحاذي طريق دمشق- بيروت
السريع، سماعهم انفجار الصواريخ بالهدف المعادي.  

كما أفاد مصدر ميداني، بأن الدفاعات الجوية، أطلقت صاروخين باتجاه الهدف وأسقطتاه، مشيراً إلى أن العمل جار حالياً للتحقق من ماهيته، بعدما توجهت الوحدات المختصة إلى موقع الإسقاط الذي يتسم بوعورته لوقوعه بين الجبال والتلال الحدودية بين سوريا ولبنان.

وقال مصدر أمني: "إن الدفاعات الجوية، أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية، اخترقت الأجواء السورية، قادمة عبر الحدود اللبنانية في منطقة دير العشائر أقصى غرب دمشق".

وكانت الدفاعات الجوية السورية، أسقطت في الثاني من شهر آب/أغسطس الجاري طائرة استطلاع إسرائيلية فوق الأراضي السورية على بعد 17 كم من الحدود اللبنانية غرب دمشق، وهي المنطقة ذاتها التي حاولت طائرة الاستطلاع اليوم اختراق الأجواء السورية عبرها.

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