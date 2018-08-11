تضمنت تعديلات جوهرية.. صحيفة: فتح تقبل الورقة المصرية المُعدلة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الحياة) اللندنية، إن الورقة المصرية الجديدة للمصالحة مقبولة لدى حركة فتح بنسبة 80%، لافتاً إلى أنها تضمنت تعديلات جوهرية على الورقة السابقة التي كانت أقرب إلى مواقف حركة حماس.





وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر لم تُسمه، أن الورقة المصرية الجديدة لإنهاء الانقسام، قُدمت إلى مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد قبل يومين، وتنص على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة فترة زمنية محددة، يصار بعدها إلى تشكيل حكومة وحدة، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة حركتي فتح و حماس.







واستدركت الصحيفة: "لكنها استثنت من التمكين عدداً من الدوائر والسلطات، مثل سلطة الأراضي ومجلس القضاء، والأمن، الأمر الذي أبدت السلطة الفلسطينية تحفظها عليه".

وكانت مصر قدمت الشهر الماضي ورقة أفكار للمصالحة تدعو إلى عودة الحكومة الفلسطينية لتسلم مهماتها في غزة، وتشكيل حكومة وحدة خلال خمسة أسابيع، وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، كما تنص على تمكين الحكومة من الجباية الضريبية، وخصم جزء من الإيرادات لدفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس، ولا يتلقون رواتب من الحكومة وعددهم 20 ألفاً.من ناحيته، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني الورقة المصرية الجديدة بالمشجعة، قائلاً، إن القيادة الفلسطينية ترى ضرورة تمكين الحكومة من أداء عملها بصورة تامة من دون استثناء، خصوصاً في سلطات مهمة، مثل السلطة القضائية وسلطة الأراضي، والأمن لأن ذلك يعني أن البلد يعمل وفق قانون واحد ونظام واحد.وأضاف مجدلاني، وفق الصحيفة، أن مصر تعمل في المرحلة الحالية على تحقيق رزمة تشمل الهدنة مع إسرائيل والمصالحة وتبادل الأسرى، مشيراً إلى الترابط الشديد بين العناصر الثلاثة.