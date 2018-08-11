شؤون فلسطينية

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها بجمعة (الحرية والحياة لغزة) برفح

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها بجمعة (الحرية والحياة لغزة) برفح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد المواطن أحمد جمال سليمان أبو لولي (40 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها بطلق ناري في الحوض، خلال مشاركته في مسيرة العودة أمس الجمعة، شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وباستشهاد المواطن أبو لولي، ارتفعت حصيلة الشهداء في جمعة (الحرية والحياة لغزة) أمس الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى ثلاثة شهداء وإصابة 307 آخرين.

وكان القدرة قد أعلن أمس أن الشهيد الأول هو المسعف الأول عبد الله القططي (20 عاماً)، والثاني المواطن علي سعيد العالول (55 عامًا)، والثالث أحمد جمال سليمان أبو لولي (40 عاماً).

وأشار القدرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 307 مواطنين، لافتاً إلى أنه تم علاج 176 إصابة ميدانيًا و131 إصابة عُولجت في المستشفيات منها 85 بالرصاص الحي بينهم خمس إصابات خطيرة من بين الإصابات 26 طفلًا، وصحيفان وخمسة مسعفين.

أخبار ذات صلة

إدارة معبر رفح تُصدر توضحياً حول منع حملة بعض الجوازات من السفر

إدارة معبر رفح تُصدر توضحياً حول منع حملة بعض الجوازات من السفر

كواليس اجتماع (الكابينت)..نتنياهو منع ليبرمان من إعلان الحرب على غزة

كواليس اجتماع (الكابينت)..نتنياهو منع ليبرمان من إعلان الحرب على غزة

برعاية دولية.. حماس مُستعدة لتقديم ضمانات لتشغيل المطار وتثبيت التهدئة

برعاية دولية.. حماس مُستعدة لتقديم ضمانات لتشغيل المطار وتثبيت التهدئة

تضمنت تعديلات جوهرية.. صحيفة: فتح تقبل الورقة المصرية المُعدلة

تضمنت تعديلات جوهرية.. صحيفة: فتح تقبل الورقة المصرية المُعدلة

قوات الاحتلال تُطلق النار على الأراضي الزراعية جنوب القطاع

قوات الاحتلال تُطلق النار على الأراضي الزراعية جنوب القطاع

مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة يعقد اجتماعه الأول

مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة يعقد اجتماعه الأول

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

السبت: أجواء حارة ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة

السبت: أجواء حارة ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُطلق النار على الأراضي الزراعية جنوب القطاع

قوات الاحتلال تُطلق النار على الأراضي الزراعية جنوب القطاع

مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة يعقد اجتماعه الأول

مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة يعقد اجتماعه الأول

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

السبت: أجواء حارة ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة

السبت: أجواء حارة ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة &#34;مايكروسوفت&#34; للسنة الرابعة على التوالي

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" للسنة الرابعة على التوالي

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

منوعات

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:&#34;إيه صفيحة الزبالة دي؟&#34;

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:"إيه صفيحة الزبالة دي؟"

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب &#34;القبلات&#34; بهذه الحميمية

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب "القبلات" بهذه الحميمية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

شاهد منزل &#34;أنابيلا هلال&#34; الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد منزل "أنابيلا هلال" الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد كيف اصبحت &#34;عزيزة جلال&#34; بعد 33 عاماً من الإعتزال

شاهد كيف اصبحت "عزيزة جلال" بعد 33 عاماً من الإعتزال

عربي

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

التحالف بقيادة السعودية يفتح تحقيقاً في غارة أسقطت عشرات القتلى باليمن

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

سفينة إغاثة تُنقذ 141 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً