شهيد متأثراً بجراح أصيب بها بجمعة (الحرية والحياة لغزة) برفح

رام الله - دنيا الوطنأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد المواطن أحمد جمال سليمان أبو لولي (40 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها بطلق ناري في الحوض، خلال مشاركته في مسيرة العودة أمس الجمعة، شرقي رفح جنوب قطاع غزة.وباستشهاد المواطن أبو لولي، ارتفعت حصيلة الشهداء في جمعة (الحرية والحياة لغزة) أمس الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى ثلاثة شهداء وإصابة 307 آخرين.وكان القدرة قد أعلن أمس أن الشهيد الأول هو المسعف الأول عبد الله القططي (20 عاماً)، والثاني المواطن علي سعيد العالول (55 عامًا)، والثالث أحمد جمال سليمان أبو لولي (40 عاماً).وأشار القدرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 307 مواطنين، لافتاً إلى أنه تم علاج 176 إصابة ميدانيًا و131 إصابة عُولجت في المستشفيات منها 85 بالرصاص الحي بينهم خمس إصابات خطيرة من بين الإصابات 26 طفلًا، وصحيفان وخمسة مسعفين.