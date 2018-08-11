قوات الاحتلال تُطلق النار على الأراضي الزراعية جنوب القطاع





ونفت وكالات محلية، وقوع إصابات بين المزارعن الفلسطينيين جراء إطلاق النار.





يشار إلى أن آليات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل استهدافها للأراضي الزراعية التابعة للمواطنين بشكل شبه يومي في محافظات القطاع.









رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار تجاه الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين الفلسطينيين شرقي بلدة القرارة جنوب قطاع غزة.