السبت: أجواء حارة ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-21 30-21 29-20 بيت لحم 31-21 30-21 29-20 رام الله والبيرة 29-20 28-20 27-19 طولكرم 32-25 31-25 30-24 نابلس 33-22 32-22 31-21 قلقيلية 32-25 31-25 30-24 جنين 35-24 34-24 33-23 سلفيت 31-21 30-21 29-20 طوباس 35-24 34-24 33-23 روابي 32-21 31-21 30-20 الخليل 30-20 29-20 28-19 غزه 31-26 30-26 29-25 أريحا 41-28 40-28 39-27 خانيونس 31-26 30-26 29-25 الأغوار الشمالية 39-26 38-26 37-25 رفح 32-25 31-25 30-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2018/08/12: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/08/13: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/08/14: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: