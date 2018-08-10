شؤون فلسطينية

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان بالرصاص المعدني والعشرات بحالات الاختناق الشديد بينهم اطفال ومتضامنين اجانب خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما والتي خرجت دعما لمواقف القيادة الرافضة لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وبين منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال داهم البلدة باعداد كبيرة قبل انطلاق المسيرة واطلق وابلا كثيفا من الرصاص المعدنيوقنابل الصوت والغاز مما ادى الى اصابة شابين بجروح والعشرات بالاختناق عولجوا
جميعهم ميدانيا.

واكد شتيوي ان المئات من ابناء البلدة تصدوا لقوات الاحتلال فور انتهاء الصلاة مباشرة وسط ترديد الشعارات والاغاني الوطنية وافشلوا مخططات جيش الاحتلال التي حاولوا خلالها اعتقال الشبان من خلال كمائن تم نصبها داخل منازل المواطنين.

واوضح شتيوي ان البلدة تشهد موجة تصعيد شديدة تتمثل بتصعيد وتيرى قمع المسيرة الاسبوعية عبر مداهمة البلدة واستهداف المنازل والاقتحامات الليلية المتكررة مؤكدا على استمرار المقاومة الشعبية حتى تحقيق كامل الاهداف التي انطلقت
لاجلها.

أخبار ذات صلة

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة &#34;مايكروسوفت&#34; للسنة الرابعة على التوالي

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" للسنة الرابعة على التوالي

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط يعزل أربع قرى عن بيت لحم

الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط يعزل أربع قرى عن بيت لحم

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة هدفه التشويش على حوارات المصالحة

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة هدفه التشويش على حوارات المصالحة

البرغوثي: الخان الاحمر يواجه ببسالة مؤامرة التطهير العرقي

البرغوثي: الخان الاحمر يواجه ببسالة مؤامرة التطهير العرقي

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

التربية: توسيع التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

التربية: توسيع التعاقد مع معلمين للعمل في الكويت

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

انطلاق المؤتمر الدولي الطبي الأول في جامعة الأزهر بغزة

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة &#34;مايكروسوفت&#34; للسنة الرابعة على التوالي

خبير دولي فلسطيني يحصد جائزة "مايكروسوفت" للسنة الرابعة على التوالي

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

تجمع الأطباء الفلسطينيين في المانيا يجري عمليات نوعية في جراحة المناظير بغزة

الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط يعزل أربع قرى عن بيت لحم

الاحتلال يشرع بتنفيذ مخطط يعزل أربع قرى عن بيت لحم

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة هدفه التشويش على حوارات المصالحة

الديمقراطية: التصعيد العسكري الإسرائيلي بغزة هدفه التشويش على حوارات المصالحة

البرغوثي: الخان الاحمر يواجه ببسالة مؤامرة التطهير العرقي

البرغوثي: الخان الاحمر يواجه ببسالة مؤامرة التطهير العرقي

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

الاحتلال يُصعّد من انتهاكاته في المسجد الأقصى ويواصل الاعتقالات والهدم بالقدس

منوعات

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

شاهد.. ما هي قصة الفتاة التي قام تامر حسني بتقبيل رأسها؟

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور&#34;مبالغ فيه&#34;

دنيا بطمه تحتفل بعيد ميلاد بنتها بحفل مغربي اسطوري.. والجمهور"مبالغ فيه"

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

أحمد ماضي يفتح النار على إليسا: مرضها بالسرطان تمثيلية..ويكشف المستور

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:&#34;إيه صفيحة الزبالة دي؟&#34;

تعليقات النجوم على خلع حلا شيحة الحجاب.. احداهن قالت:"إيه صفيحة الزبالة دي؟"

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب &#34;القبلات&#34; بهذه الحميمية

فيديو: لماذا تبادل فارس كرم ومايا دياب "القبلات" بهذه الحميمية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

لطيفة: كُنت أعلم بمرض إليسا.. وهكذا حصلت على الفيزا للسُعودية

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

وفاة الممثل الأميركي روبرت ديكس عن عمر ناهز 83 عاماً

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالتهرب من مصاريف أطفالهما.. والأخير يكذّبها

شاهد منزل &#34;أنابيلا هلال&#34; الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد منزل "أنابيلا هلال" الجديد والمُبهر من الداخل

شاهد كيف اصبحت &#34;عزيزة جلال&#34; بعد 33 عاماً من الإعتزال

شاهد كيف اصبحت "عزيزة جلال" بعد 33 عاماً من الإعتزال

عربي

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

خفر السواحل ينقذ 26 مهاجراً فلسطينياً وسورياً

شاهد لأول مرة &#34;حزب الله&#34; يعرض ترسانته الجوية.. فهل ستخشاهم إسرائيل؟

شاهد لأول مرة "حزب الله" يعرض ترسانته الجوية.. فهل ستخشاهم إسرائيل؟

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء

لتبرعه بـ 20 مليون ريال لجمعية أيتام.. رجل أعمال سعودي يواجه القضاء