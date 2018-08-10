إصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص المعدني والعشرات بحالات الاختناق الشديد بينهم اطفال ومتضامنين اجانب خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما والتي خرجت دعما لمواقف القيادة الرافضة لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.وبين منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال داهم البلدة باعداد كبيرة قبل انطلاق المسيرة واطلق وابلا كثيفا من الرصاص المعدنيوقنابل الصوت والغاز مما ادى الى اصابة شابين بجروح والعشرات بالاختناق عولجواجميعهم ميدانيا.واكد شتيوي ان المئات من ابناء البلدة تصدوا لقوات الاحتلال فور انتهاء الصلاة مباشرة وسط ترديد الشعارات والاغاني الوطنية وافشلوا مخططات جيش الاحتلال التي حاولوا خلالها اعتقال الشبان من خلال كمائن تم نصبها داخل منازل المواطنين.واوضح شتيوي ان البلدة تشهد موجة تصعيد شديدة تتمثل بتصعيد وتيرى قمع المسيرة الاسبوعية عبر مداهمة البلدة واستهداف المنازل والاقتحامات الليلية المتكررة مؤكدا على استمرار المقاومة الشعبية حتى تحقيق كامل الاهداف التي انطلقتلاجلها.